Bebekler Neden Uyumaz? Gece Bebeklerin Uyumamak İstememesinin Nedenleri

Bebekler genellikle ülkemizde uykusuzluk ile eş anlamlı olmasına rağmen, dünyanın birçok ülkesi için bu geçerli değildir. Başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde bebekler doğar doğmaz belli bir uyku rutininin içerisine otururlar. Ancak onların bile uykusuz geceleri bulunmaktadır.



Bebekler Neden Uyumaz?



Bebeklerin uyumaması genellikle anne ve babaların korkulu rüyası olmaktadır. Eğer bir bebek için sürekli olarak uykusuzluk problemi bulunuyorsa bunun için akla gelen ilk neden kolik veya gaz olmaktadır. Diğer bir yandan sürekli olarak uyumayan bebeklerin bir diğer ortak özelliği ise yalnız teknikler ile uyutulmaya çalışılmasıdır. Eğer düzenli uyuyan bir bebekse ve birden uykusuzluk baş gösterdiyse o zaman bunun altında yatan sebepler şunlar olabilir.



Diş Çıkarma Dönemi



Bebeklerin en huysuz ve en çok anneye bağımlı olduğu zamanlar olmaktadır. Bu dönemde bebeklerin sıkıntıları çok fazla artmaktadır, bu sebeple de geceleri uyumada zorluk yaşanmaktadır.



Sağlık Sorunları



Bebeklerin sağlıklarının bozulup bozulmadığını anlamak son derece zor olmaktadır. Bunun yanında ipuçlarını takip ederek sağlık sorunu olup olmadığı araştırmalıdır. Bebeklerde görülen en sık sorunlar ise; burun tıkanıklığı, kabızlık, karın ağrısı, grip, gaz sancısı ve bebek reflüsü olmaktadır.



Karnının Acıkması



Bebekler özellikle il doğdukları zamanda çok sık acıkırlar. Uyku döngülerinin arasında aç olduklarını fark edip tekrar uykuya dönmeyi başaramayabilirler. Böyle bir durumda annenin emzirmesi bebeği rahatlatarak uyumaya devam etmesini sağlar. Eğer bebek emzirdikten sonra gevşiyor ve uyumaya devam ediyorsa o zaman bunun sebebi açlık olmaktadır.



Gündüz Uykuları



Bebekler belli bir yaşa gelene kadar gündüz uykularına devam ederler. Ancak bu gündüz uykularının olması gerekenden daha uzun olması, gece uyumalarını engellemektedir. Diğer bir yandan bebeğin yaptığı son gündüz uykusu akşam yatma saatine çok yakınsa yine uykuya dalmada zorluk yaşar.



Fazla Uyaran



Bebeklerin gün içerinde fazla uyarana maruz kalması da uyku hormonlarını etkileyen bir durumdur. Özellikle ekran ışıkları bu konuda bebeklerin uykusunu engelleyen en önemli faktördür.



Uykusunun Çok Gelmesi



Bebekler hakkında doğru bilinen yanlışlardan birisi de çok uykusu olan bebeğin daha çabuk uyuyacağıdır. Halbuki durum tam tersidir. Fazla uykusu olan bebek kendisini sakinleştiremeyeceği için daha zor uyur.



Yanlış Yatak Seçimi



Yatak seçiminin yanlış olması veya beşiğin içerisinde çok fazla uyaran bulunması da bebeklerin uykularını engellemektedir.



Ayrılık Korkusu



Bebekler bazı dönemlerinde ayrılık korkusu yaşamaktadır. Eğer bebeğiniz bu dönemlerinden birinde ise o zaman siz yanından uzaklaşır uzaklaşmaz ciddi biçimde ağlamaya başlayacaktır.



Artan Sosyallik



Bebeklerde özellikle 6. aydan itibaren sosyalleşmeleri artmaktadır. Bu sebeple sizinle daha fazla vakit geçirmek istemektedirler. Bu sebeple de uykusuzluk baş gösterebilir.



Gece Bebeklerin Uyumak İstememesinin Sebebi



Bazı bebekler geceleri uyumak istemezler. Bu surum uyuyamamasından farklıdır. Bebeklerinin uyumak istemem sebepleri ise genellikle; daha çok oyun oynamak istemeleri, yürümeye yeni başlamaları, gece ve gündüzü ayırt edememeleri ve gündüz uykularını yeterince uyuyamamalarıdır.