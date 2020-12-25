Bebeklerde 2 Ay Aşısı Nereden Ve Nasıl Yapılır? Yan Etkileri Nelerdir?

Bebeğin sağlığı açısından 2 ay aşısı çok önemli iken, aynı zamanda bu dönemin zorlu geçmesine neden olabilmektedir. Özellikle aşı sonrası ateşlenme ile beraber anne ve babalar tereddüt yaşar. Genel olarak çok fazla ateşlenmenin yaşanmadığı bu aşı, belli bir bölgeden uygulanır ve çok ciddi olmayan yan etkiler ortaya çıkarabilir.



Bebeklerde 2 Ay Aşısı Nereden ve Nasıl Yapılır?



2 ay aşısı sağlık bakanlığı takvimde bulunan en önemli aşılar içerisinde yer alır. Özellikle hastalıkların önüne geçebilmek için büyük bir önlemdir. Bu aşı genel olarak omuz bölgesinde hangi klasik olarak gerçekleştirilir. Pek çok hastalığa karşı bağışıklık kazanması için büyük bir öneme sahip olan aşı, mutlaka takvimi uyum sağlamak suretiyle zamanında yapılmalıdır.



Bebeklerde 2 Ay Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?



Anneni babalar tarafından merak edilen konular içerisinde bebeklerde 2 ay aşısı yan etkileri geliyor. Bu konuda genel olarak ufak tefek bazı yan etkiler söz konusu olabilir. Ancak bazı zamanlar yüksek ateş yaşanabilir ve böyle bir durumda hemen doktora başvurulması gerekir. Bunun dışında herhangi bir yan etkisi bulunmayan bebeklerde 2 ay aşısı, pek çok hastalığa önlem alabilme noktasında oldukça önemlidir. Hatta hiç ateş çıkmama gibi bir durum da yine söz konusu olabilir. Çok küçük bir kas ağrısı, baş ağrısı ya da iştahsızlık sistemik belirtiler içerisinde meydana gelebilir.



Bebeklerde 2 Ay Aşısı Neden Yapılır?



Bebeklerde karma aşı olarak da bilinen 2 ay aşısı, birçok hastalığa karşı bağışıklık oluşturulması için ele alınmaktadır. Bunlar içerisinde difteri ve tetanoz, boğmaca ya da hiv gibi hastalıklar ön plana çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın takvimi doğrultusunda gerçekleştirilen bebeklerde 2 ay aşısı, bu doğrultuda sağlıklı bir sürecin devam etmesini ön ayak olmaktadır.



2 Ay Aşısı Sonrası Bebeklerde Uyku Düzeni



Doğum ile beraber bebeklerde uyku düzeni sağlıklı bir gelişim açısından büyük bir öneme sahiptir. 2 ay aşısı sonrası da bebeğin uyku düzeni aynı sağlıklı şekilde devam edebilir. Ancak kısa bir süre huzursuzluk ile beraber bazı uyku sorunları yaşanabilir. Çok büyük bir yan etki olması dışında huzursuzluk ve uyku sorunları kısa bir süre içerisinde son bulur.