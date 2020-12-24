Bebeklerde Antibiyotik Alerjisi Belirtileri Nelerdir Ve Nasıl Geçer?

Bazı antibiyotiklerin görevleri mikroorganizmaları öldürmek olurken, bazı antibiyotikler ise salgıladıkları proteinlerle gelişimlerini durdurmaktadır. Hangi amaç için kullanılırsa kullanılsın, bebekler antibiyotik kullanırken dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.



Bebeklerde Antibiyotik Alerjisi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer?



Bebeklerin antibiyotik kullandıkları dönemde yakından takip edilmeli ve aşağıda belirttiğimiz belirtilerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmalıdır.

Kusma,

Cilt döküntüler,

Dilde, boğazda, dudakta ve yüzde şişme,

Karın ağrısı,

Mide krampı,

İştahsızlık,

İshal,

Pişik,

Hapşırık,

Baş dönmesi,

Pamukçuk,

Huzursuzluk

Hem bebeklerde hem de yetişkinlerde antibiyotik kullanımı sırasında ishal sıklıkla görülmektedir. Ancak bu ishal 1 hafta sürmektedir. Eğer ishale diğer belirtilerde eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden çocuk doktoru ile görüşülmesi gerekmektedir.



Bebekte antibiyotik alerjisi bulunması durumunda ise yapılması gerekenler şunlar olmalıdır:

Öncelikle alerji durumu doktora bildirilmelidir. Doktor büyük ihtimalle alerjiye sebep olan antibiyotiği kesip yerine muadil bir ilacı reçete edecektir.

Bazı alerjik reaksiyonlar çok şiddetli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda bebeğe epinefrin veya steroid enjeksiyonu yapılmaktadır.

Eğer antibiyotik alerjisinin belirtileri arasında cilt döküntüleri varsa o zaman doktorlar antibiyotikli krem tedavisi uygulayabilmektedir.

Bebeklerde Antibiyotik Alerjisi Neden olur?



Bebeklerde görülen antibiyotik alerjisi genellikle penisilin içeren antibiyotiklere karşı olmaktadır. Çünkü penisilinin içerisinde bulunan sodyum bazı bebeklerin vücutlarında bağışıklık sistemlerini harekete geçirmekte ve bu sebeple de antibiyotik alerjisi meydana gelmektedir.



Bu durumlarda antibiyotiklerin alerji yapma olasılığı en düşük olan türleri tercih edilmektedir. Diğer bir yandan eğer bebeğin hikayesinde antibiyotik alerjisi bulunuyorsa bunun tekrarlama olasılığı yüksek olmaktadır. Bunun içinde doktorların reçete edebilecekleri antibiyotikler sınırlı olmaktadır.



Bebeklerde Hangi Antibiyotik Kullanılır, Bebeklere Antibiyotik Ne Zaman Verilmelidir?



Bebeklerde kullanılacak antibiyotiklerin belirlenmesi sadece uzmanlara ait bir karar olmaktadır. Daha önce iyi geldiği için veya başka bir çocukta işe yaradığı için bebeklere antibiyotik verilmesi zararlı olmaktadır. Çünkü bilinçsizce kullanılan antibiyotikler bebeklerin dokularına zarar vermektedir.



Antibiyotiklerin kullanma sıklıkları, ilacın kanda kalma sürelerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bazı antibiyotikler kanda uzun süre kalabildiği için günde 1 doz yeterli olurken, bazı antibiyotiklerin kanma süreleri çok kısa olmakta bu sebeple günde 2 veya daha fazla verilmesi gerekmektedir.