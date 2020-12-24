Bebeklerde Atak Nedir? Büyüme Atakları Neden Olur Ve Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerin atak haftalarından anlaşılması gereken bebeklerin büyümelerinin ani bir şekilde artmasıdır. Bu dönemler ise birçok bebek için sıkıntılı geçmektedir.



Bebeklerde Atak Nedir?



Bebekler bazı dönemlerinde gerçekten çok huysuz olabilmektedirler. Bu dönemlerde bebeklerin uyku ve beslenme düzenleri başta olmak üzere birçok huyları değişmektedir. Büyüme ataklarının bir diğer isminin harika haftalar olmasının ise bir sebebi bulunmaktadır.



Her ne kadar bu dönemler ebeveynler için zorlayıcı olsa da yapılan araştırmalarda bu atak haftalarından sonra bebeklerin gelişimlerinde sıçramalar tespit etmiştir. Bu haftaları daha iyi anlayabilmek için birçok ebeveynlik kitabı bulunmaktadır. Ayrıca bu ataklara hazırlıklı olabilmek adına atak haftalarını gösteren mobil uygulamalarda bulunmaktadır.



Büyüme Atakları Neden Olur?



Büyüme ataklarının nedeni bebeğin gelişimsel olarak sıçrama yaşaması olmaktadır. Bu dönemlerinde bebekler hem fiziksel olarak hem de bilişsel olarak gelişmede atlama yaşarlar. Bu durumda bebeklerde çok fazla değişikliğe sebep olmaktadır.



Büyüme Ataklarının Belirtileri Nelerdir?



Bu harika haftalarda bebeklerde görülen değişimler şunlar olmaktadır:

Beslenme sırasında görülen huzursuzluk,

Bebeklerin iştahlarında artma ya da azalma,

Atak dönemlerinde iştahla ilgili değişiklikler ani bir şekilde olmaktadır ve genellikle artış şeklinde kendisini göstermektedir.

Atak dönemlerinde bebeklerde değişen bir diğer şey ise uyku rutinleri olmaktadır. Bu dönemde bebekler genellikle daha fazla uykuya ihtiyaç duymaktadır. Bazı bebeklerde ise uykuları ters yönde değişmektedir. Bu bebekler geceleri daha sık uyanabilir veya gündüz uykuları kısalabilir.

Bu dönemde bebekler daha çok kucakta kalmak isteyebilirler,

Davranışları tamamen değişebilir,

Büyüme atakları sırasında çok fazla enerji harcadıkları için daha yorgun olabilirler,

Huysuzlanma ve mızmızlanma görülebilmektedir,

Genellikle sakin olduğu zamanlarda çok fazla huysuzlanması,

Büyüme ataklarının en belirgin belirtilerinden birisi de anneye olan düşkünlüğün daha fazla artması olmaktadır,

Büyüme Atakları Hangi Haftalarda Görülür?



Büyüme atakları bebeğe göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle aynı haftalara denk gelmektedir. Ayrıca bu haftalar belirlenirken bebeğin doğması gereken 40 haftanın baz alınması gerekmektedir. Diğer bir yandan bebeklerin aşağıda belirtilen haftalardan yaklaşık olarak 5 hafta öncesinde bu atakları göstermeye başlayabilirler. Bu haftalar ise şunlar olmaktadır:

5. hafta

8. hafta

12. hafta

19. hafta,

26. hafta

37. hafta

46. hafta

55. hafta

64. hafta

75. hafta