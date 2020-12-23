Bebeklerde Ateş Aralığı Kaç Olmalıdır? Bebeklerde Normal Ve Yüksek Ateş Değerleri

Her zaman için anne ve baba adayları bebeklerde ateş kaç olmalı konularında oldukça meraklı ve de tedirgin tavırlar sergilemektedir.

Bebeklerde Ateş Aralığı Kaç Olmalıdır?

Bebeklerde normal ateş genel olarak 36,4 °C olması gereklidir. Bebekten bebeğe hafif bir takım değişiklikler olabilir. Fakat yine de bebeğin ateşinin yüksek olmamasına çok dikkat edilmelidir. Ateş genel manada bebeklerde 14 günden daha az süreli olur ise akut, eğer bebeklerde ateş 14 günden fazla süreli bir şekilde devam eder ise kronik ateş olarak değerlendirilmektedir. Bir de bazı durumlarda nedeni bilinmeyen şekilde bebeklerde oluşan ateş vardır.

Bebek ve ya çocuklarda ateş en sık olarak:

Virüslere bağlı olan solunum yolu ve ya sindirim sistemi hastalıklarından, orta kulak enfeksiyonları, zatürre ve ya idrar yolu enfeksiyonundan da kaynaklanabilir.

Ayrıca yenidoğan bebeklerde de ateşli enfeksiyon annelerden gelen mikroorganizma nedeni ile olabilir. Yenidoğan bebekler genel olarak ateşe ve ya enfeksiyonlara dayanıksız olmaktadır. Çünkü bağışıklık sistemleri bu yenidoğan bebeklerin henüz gelişmemiştir. Bu neden ile yenidoğan bebeklerin ateşleri her zaman için ciddiye alınmalı ve bir doktora başvurulmalıdır.

Muayene bulgusu olmayan bebeklerde bile çoğunlukla viral enfeksiyon yer almaktadır. Ancak mikroorganizmanın kanda dolaştığı bazı gizli bakterileri gözden kaçırmamak gereklidir.

Bebeklerde Ateşin Kronik Nedenleri

Bebeklerde görülmekte olan ateşin kronik nedenlerinden bazıları aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar:

Hepatit,

Sinüzit,

Akciğer enfeksiyonları,

Tüberküloz,

Karın içinde oluşan apseler,

Bakteri ve ya parazitlere bağlı olan sindirim sistemi enfeksiyonları,

Osteomyelit gibi bazı kemik enfeksiyonları,

Kanserler ve de

Endokardit gibi bazı kalp enfeksiyonları şeklindedir.

Bebeklerde Normal ve Yüksek Ateş Değerleri Nedir?

Genel manada hem bebeklerde üzerinde hem de çocuklarda üzerinde normal ateş yaklaşık olarak 36,4 derece olmaktadır. Yüksek ateş durumu söz konusu olduğu zaman ise 38 derecenin üstünde olan sıcaklıklar her zaman için ciddiye alınmalıdır.

Bebeklerde Ateş Nasıl Düşürülür?

Öncelikle bebeklerin üzerinde yer alan kalın giysiler çıkarılır. Ardından sakin ve de rahat olması sağlanmaktadır. Çünkü bebeklerde ağlama ateşin düşmesini de geciktirir. Sıvı kaybına genel olarak engel olmak adına bol bol sıvı verilir ya da emzirilir. Alnına, bileklerine ya da kasıklarına ıslak bir bez konulur ve de bu bez sık olarak değiştirilir. Bebeklerde bu işlem yeterli gelmezse ılık bir duş aldırılır. Soğuk su ile yıkamak ateşin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olduğundan önerilmez. Bebeklerde ateş düşürmek için ispirto, sirke, alkol kullanılmamalıdır. Alınan bu önlemler ile ateş düşmez ise ateş düşürücü bazı ilaçlar da kullanılabilir.