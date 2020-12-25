Bebeklerde Baş Çevresi Nasıl Ölçülür? Boy-Kilo Ve Baş Çevresi Ölçüsü Kaç Olmalıdır?

Bebeğin anne karnındaki fiziksel gelişimi, boy ve kilo ile beraber baş çevresi üzerinden ele alınır. Doğumun ardından ise standart ölçüm olması gerektiği için bu konuda gerekli testler gerçekleşir. Sağlıklı bir doğum ile dünyaya gelen minik yavrunun boy ve kilosunu yanı sıra baş çevresi ölçümü gerçekleşir.

Bebeklerde Baş Çevresi Nasıl Ölçülür?

Yeni doğan bebekler için baş çevresi belirlenmiş olan standartlar doğrultusunda ele alınır. Bu ölçüm doğum ile beraber uzman doktor kontrolü altında hastanede gerçekleştirilir. Kayıt altına alınan baş çevresi gerekli kriterler içerisinde yer alıyorsa, fiziksel açıdan sağlıklı bir gelişim sürecinin gerçekleştiği ön plana çıkar. Özellikle söz konusu beyin olduğu için, bebeklerde baş çevresi sağlık konusunda önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Bebeklerde Boy-Kilo Ve Baş Çevresi Ölçüsü Kaç Olmalıdır?

En çok merak edilen konular içerisinde Bebeklerin boy ve kilosu ile baş çevresi ölçüsüdür. Eğer normal bir doğum gerçekleşmiş ise o zaman bebeğin kilosu 2,5 ile 4 kilogram ağırlığında olur. Eğer 4 kilogramdan daha fazla bir durum ile doğum gerçekleşirse o vakit iri bebek kategorisine girer.

Doğum ile beraber boy ölçüsü ise 51 cm ile 60 cm arasında değişkenlik göstermektedir. Tabii bulurum erkek veya kız olmasına bağlı olarak bebeklerde değişkenlik yaratır. Bir bebeğin doğumu ile beraber baş çevresi ise genel olarak 35 cm şeklinde bir yapıya sahip olur. Ebedi buzulun bebeğin kız veya erkek oluşuna göre aşağı veya yukarı olabilir.

Bebeklerde Boy ve Kilo ile Baş Çevresinin Önemi

Bebeğin fiziksel gelişiminin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için, boy ve kilo ile baş çevresinin standart aralıkta kalması gerekir. Bu aralık kız ve erkek bebekler için değişkenlik gösterebilir. Ancak aşağı yukarı birbirine yakın bir değere sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu da bebeği genel anlamıyla sağlıklı bir gelişim süreci geçireceğine yönelik ipuçları verir.

Böylece herhangi bir müdahaleye gerek olmadan doğal yollarla bebeğin anne sütü üzerinden büyümesine olanak tanır. Bu sebepten dolayı bebeğin doğumu ile beraber boy ve kilo ile baş çevresi ölçümü çok önemlidir. Sağlıklı bir bebeğin boy ve kilosu ile baş çevresinin standart ölçüsü kız ve erkek bebeklere göre mutlaka kayda geçirilmelidir.