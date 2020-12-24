Bebeklerde Burun Akıntısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? Burun Akıntısına İyi Gelen Doğal Yöntemler



Bebeklerin hava kanalları çok kısa ve dar olduğu için sürekli olarak tıkanma ve akıntı tehlikesi ile karşı karşıya olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için ise uygulanacak birçok yöntem bulunmaktadır.



Bebeklerde Burun Akıntısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?



Bebeklerde burun akıntısı sık görülen bir durum olmaktadır. Bu durumun önüne geçilmek isteniyorsa öncelikle doktoru ile konuşulması gerekmektedir. Eğer doktoru onay verirse o zaman aşağıdaki yöntemler kullanılabilir.

Bebeklerin burun akıntılarına ve rahat bir uyku uyumalarına en iyi gelecek yöntem uyumadan önce ılık bir banyo yaptırılması olmaktadır.

Burun akıntısına iyi gelen bir diğer şey ise soğuk buhar makinaları olmaktadır.

Burun akıntısında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise bulunduğu kapalı ortamın sürekli olarak havalandırılması olmaktadır.

Burun akıntısı olan bebeklerinin başlarının bir miktar kaldırılması da bebeklerin daha rahat nefes almalarını sağlamaktadır.

Son olarak bebeğin burnunun düzenli olarak serum fizyolojik ve aspiratör ile temizlenmesi burun akıntısını azaltmaktadır.

Burun Akıntısına iyi Gelen Doğal Yöntemler



Bebeklerin burun akıntısını gidermek için kullanılan birçok doğal yöntem bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler uygulanmadan önce doktora danışılması bebeğin ayının uygun olması gerekmektedir. Bebeklerin burun akıntısı için kullanılacak doğal yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

Burun akıntısında kullanılacak ilk yöntem zerdeçal olmaktadır. Bunun için ise bir bardak sütün içerisine bir çay kaşığı zerdeçalın koyulması yeterli olmaktadır.

Zerdeçalın kullanılabileceği bir diğer yöntem ise dumanın solunması olmaktadır. Bunun için zerdeçalın ve keten tohumunun birlikte öğütülmesi ve daha sonrasında kavrulması gerekmektedir.

Burun akıntısına iyi gelen yöntemlerden birisi de zencefil olmaktadır. Bunun için zencefil çayından yararlanabilmektedir.

Zencefilin bir diğer kullanım yolu ise tuzlanarak çiğ olarak tüketilmesi olmaktadır.

Doğal yöntemlerden biriside ılıtılmış hardal yağı olmaktadır. Bunun için günde 2 kez burun deliklerine damlatılması gerekmektedir.

Sarımsak da burun akıntısı için kullanılan yöntemlerden birisi olmaktadır. Bunun için 3 diş sarımsağın bir bardak su ile kaynatılması ve daha sonra içirilmesi gerekmektedir.

Okaliptüs yağının burun deliklerine damlatılması da burun akıntısına iyi gelmektedir.

Bir bardak suyun içerisine 1 çay kaşığı bal koyularak içilmesi de burun akıntısına iyi gelmektedir. Bu karışımın günde 2 kez uygulanması gerekmektedir.