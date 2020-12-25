Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Ve Ateş Neden Olur, Nasıl Geçer? Tıkanıklık Nasıl Anlaşılır?

Uyku düzeninin bozulmasına ya da iştah kaybına sebep olabilen bebeklerde burun tıkanıklığı ve ateş anne ve babaların zor günler geçireceği anlamına gelir.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı ve Ateş Neden Olur?

Bebeklerde olan burun tıkanıklığı ve ateş pek çok sebepten ortaya çıkabilir. Sinüzit bebeklerde burun tıkanıklığına sebep olabilen rahatsızlıklar arasında yer alır. Sinüzit oluşumu bebeklerin burnunun tıkanmasına sebep olabilir.

Mevsimsel olarak yaşanabilen burun tıkanıklıkları genel olarak mevsim geçişleri aylarında ortaya çıkabilir. Bu durum alerji başlangıcı olarak bilinir.

Bebeklerde ayrıca geniz eti de burun tıkanıklığı ve ateşe neden olabilir.

Bebeğin odasının ya da evin kuru olması bebeklerin ateş ve burnunun tıkanmasına sebep olur. Evin ve ya odaların belli bir seviyede nemli bulunması gerekir.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı ve Ateş Nasıl Geçer?

Genelde solunum yolları enfeksiyonuna bağlı olarak burun tıkanması ve ateş vakaların tedavisinde doktora danışmalısınız. Bunlar dışında olan sebepler için ise burun tıkanıklığı ve ateş tedavisi olarak düşünülmemesi gerekli sadece önlem ve de anlık rahatlama amacı ile yapılabilecek durumlarda vardır:

Odadaki yer alan nem oranının çok yetersiz olması burun tıkanıklığına sebep olabilir. Bebeğin rahat nefes alması adına bulunduğu odayı sık sık havalandırmakta ve ya kışın oda sıcaklığının yaklaşık 24 dereceyi geçmemesini de sağlamakta yarar vardır.

Burnu tıkalı ve ateşi olan bebeğinizi rahatlatmak için her zaman ılık banyo birebirdir. Ilık banyo, bebeğin solunum yollarında birikmiş mukusu yumuşatabilir.

Bebek mümkün olduğunca emzirilmelidir. Bu hem bağışıklığının güçlenmesini sağlar hem sıvı ihtiyacının giderilmesini sağlar. Eğer bebek 6 aydan büyük ise ve ek gıda döneminde ise bol su içmesi çok önemlidir. Bu dönemde bebeğin sıvıya ihtiyacı vardır.

Serum fizyolojik tedavisi işe yarayabilir. Bu yöntemde burun deliklerine 2 ya da 3 mililitre uzaktan serum fizyolojiğini burnuna nazikçe püskürttüğünüz zaman bebeğiniz hapşıracak ve de burnu rahatlayacaktır. Eczanelerde de satılan bu serumlar doktora danışarak kullanılmalıdır.

Bebeklerde Burun Tıkanıklığı Nasıl Problemlere Neden Olur?

Bebeklerin doğumundan yaklaşık 6 ay olana kadar dönemde basit görünen burun tıkanıklığı ve ateş, ciddi sorunlara sebep olabilir. Burnu tıkandığı zaman rahat nefes almayan bebeğin, genelde uykuları bozulmaya ve de sık uyanmaya başlar. İyi bir şekilde uyuyamayan bebekler huzursuz olur ve emmek istemezler. Hava yuttuğu sebebi ile de gaz sancıları ortaya çıkabilir. Önlem alınmadığında ve ya doğru bir tedavi uygulanmadığı zaman burun tıkanıklığı uzun süre solunum yolu enfeksiyonlarına ya da orta kulak iltihabına kadar ciddi hastalıklara yol açabilir.

Tıkanıklık Nasıl Anlaşılır?

Bebek henüz derdini anlatamadığından burnunun tıkanmış olduğunu ailenin anlaması gerekir. Bebeğiniz ağızdan nefes alıyor ise burnu tıkandığı anlaşmaktadır. Ayrıca burnu tıkalı olan bebekler genellikle hırıltılı bir nefes alırlar. Bunun dışında;

İştahsızlık, sık uyanma, gaz sancısı, huzursuzluk, uyurken bazı durumlarda horlamaya yakın bazı sesler çıkarmaları da bu burun tıkanıklığı belirtileri arasında olur.