Bebeklerde Cilt Ve Deri Hastalıkları Nelerdir? Bebeklerde Görülen Hastalıklar

Bebeklik döneminde cilt oldukça hassastır. Daha ince bir tabaka halindedir. Bunun yanında bebeklerin cildi normal bir yetişkin cildi gibi yağ salgılamaz. Bu durum bebeklerin hassas cildinde bir takım hastalıklar meydana gelmesine sebep olabilmektedir.



Bebeklerde Cilt ve Deri Hastalıkları Nelerdir?



Bebeklerde bir takım deri hastalıkları görülebilir. Bu hastalıkların bazı çeşitleri vardır. Bebeklerdeki cilt hastalıklarının altında yatan pek çok neden olabilir. Bu hastalıklar çoğunlukla çocukluk dönemine geçilirken kendiliğinden geçmektedir. Bebeklerde cilt hastalıkları resimli şekilde bulabilirsiniz.



Kaşıntılı seyreden deri hastalıkları için bir takım rahatlatıcı merhemler kullanmak mümkündür. Bunun yanında bebeklerde görülen bazı cilt hastalıklarının önüne geçmek için bir takım önlemler almak da mümkündür.



Bebeklerde Görülen Hastalıklar

Rozeola: Bu hastalık özellikle bebeklerde 6 ile 12 ay arasında görülebilir. İlk aşamada bebeklerde yüksek ateş görülmektedir. Sonraki dönemde ise ateş geçer ve bebeğin vücudunda bir takım kızarıklıklar görülmeye başlar. Vücuttaki bu kaşıntılı kızarıklıklar da 1-2 gün içerisinde geçmeye başlayacaktır.

Seboreik Dermatit: Diğer bir adı konak olan bu hastalık özellikle doğumdan 1 ya da 2 ay sonra ortaya çıkabilmektedir. Kafa derisinde sarımsı bir kabuk bağlama görülebilir. bunun yanında vücudun değişik yerlerinde de kızarıklık ve döküntüler meydana gelmektedir.

Mongol Lekeleri: Bu hastalık koyu ten rengine sahip olan bebeklerde görülmektedir. Bebeğin vücudunun farklı bölgelerinde gri ya da mavi renkli lekeler olabilir. Bu lekeler morarma gibi görülmektedir. Bu oluşumun sağlık açısından herhangi bir problemi yoktur. Genelde bebek büyüdükçe kaybolmaktadır.

Pişik: Bebeklerde sıklıkla görülen bir deri hastalığıdır. Çoğunlukla kasıkta görülür. Çünkü pişik oluşumuna dışkıda bulunan bakteriler sebep olmaktadır. Sıcak olan zamanlarda pişik olma ihtimali çok daha fazla olmaktadır. Fazla kilolu olan bebeklerde sürtünme sebebi ile de pişik görülebilmektedir.

Kurdeşen: Vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen kırmızı renkli kabartılar olarak ortaya çıkar. Kurdeşen oldukça kaşıntılı bir hastalıktır. Alerji, enfeksiyon gibi değişik sebepler nedeni ile meydana gelebilmektedir.

Atopik Dermatit: Astım veya nezle gibi nedenler ile deride meydana gelen bir hastalık türüdür. Bu hastalık bebekliği ileriki dönemlerinde daha çok görülmektedir.

Yeni Doğan Derisinde Meydana Gelen Değişiklikler



Yeni doğanlar eğer normal döneminde doğmuşlar ise derileri vücudu koruma görevini yerine getirecektir. Erken doğumlarda ise bebeğin derisi çok daha ince olur ve dış etkenlere karşı korunması gerekmektedir.