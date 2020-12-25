Bebeklerde D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir? D Vitamini Kullanımına Ne Zaman Başlanır?

Hormon gibi davranarak da önemli bir görev üstlenen D vitamini, özellikle bebeklerde ve çocuklarda büyük bir öneme sahiptir. En önemlisi kemik ve diş sağlığı konusunda bir adım öne çıkan D vitamini, belli başlı bazı nedenlerden dolayı eksik kalabiliyor. Böyle durumlarda ise belli başlı tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü ile beraber ele alınır.



Bebeklerde D Vitamini Eksikliği Belirtileri Nelerdir?



Çocuklarda ve bebeklerde d vitamini eksikliği belli başlı bazı belirtiler ile kendisini gösterir. Doktor kontrolü ile meydana gelen anlaşılan bu durum karşısında, tedavi yöntemleri uygulanır.



- Büyüme ve gelişim problemleri

- Kaslarda zayıflık ve yorgunluk belirtileri

- Meydana gelen enfeksiyon riski

- Hastalıklara karşı vücudun dirençsiz hale gelmesi

- Kemik hastalığı olarak bilinen raşitizmin ortaya çıkması

- Hipokalsemik havalelerin yaşamaya başlaması



Bu ve benzeri durumlar karşısında D vitamini eksikliğinden şüphelenir ve kan testi ile beraber sonuçlar ortaya çıkarılır.



Bebeklerde D Vitamini Kullanımına Ne Zaman Başlanır?



Doğumun ardından yapılan test ile beraber D vitamini eksikliği anlaşıldığı andan itibaren bebeklerde kullanım başlar. Ayrıca henüz doğum yaşanmadan önce de D vitamini takviyesi gerçekleşebilmektedir. Bu durum daha çok annenin yaşadığı D vitamini eksikliği nedeniyle ele alınır. Diğer yandan prematüre bebekler için de belli bir miktar dengesi kapsamında hemen D vitamini kullanımı ile tedavi yöntemleri ele alınarak uygulanır.



Bebeklerde D Vitamini Takviyesi Nasıl Uygulanır?



Uzman doktor kontrolü altında belli başlı ilaç tedavi yöntemleri ile beraber bebeklerde D vitamini takviyesi uygulanabilmektedir. Ancak sadece bununla sınırlı değildir. Özellikle süte katılarak değil daha çok direkt olarak D vitamini takviyesi bebeklerde uygulanır. Böylece D vitamini eksikliği ile beraber ihtiyacın karşılanması noktasında daha etkin bir yapı ortaya çıkar. Bu da çok daha kısa bir zaman içerisinde bebeğin D vitamini eksikliğinin giderilmesi ne olanak sağlamaktadır.



Bebeklerde D Vitamini Kaç Yaşına Kadar Verilmeli?



Bebeklerde D vitamini eksikliği yaşandığı zaman 3 yaşına kadar takviye olarak tedavi yöntemi uygulanır. Özellikle anne sütü almaya devam eden bebeklerde 400 IU gibi bir miktar takviyesi gerçekleşir. Tercih olarak ise 3 yaşına kadar 600 IU takviyesi uygulanır.