Bebeklerde Dil Bağı Neden Olur, Kendi Geçer Mi? Ameliyat Gerekli Midir?

Tıpta ankiloglossi olarak bilinen dil bağı, doğuştan dilin alt kısmında bulunan patolojik bir durumdur. Hamileliğin 4. haftasında bebeğin organları ile birlikte dil de tam gelişemez. Gebeliğin 4. haftasından sonra ise dil ağız tabanından ayrılır. Bazı bebeklerde bu ayrılma tam olarak oluşamaz ve bebek ankiloglossi denilen dil bağı hastalığı oluşur.

Bebeklerde Dil Bağı Nasıl Anlaşılır?

Dil bağı çocuklarda konuşmayı engelleyen bir sorun değildir. Ancak konuşmaya başlayan çocuk sesleri tam çıkartamaz, sözcükleri tam telaffuz edemez. Bunun yanı sıra çocuk konuşmaya çalışırken sorun yaşadığı için parmağını damağına bastırarak ses çıkarmaya çalışır. Çocuk hızlı konuştuğu zaman ise telaffuz sorunu ortaya çıkar.

Bebeklerde Dil Bağı Hangi Sorunlara Sebep Olur?

Bebeklerde dil bağı öncelikle emme refleksini etkiler. Rahat ememeyen bebek yeterli beslenemez. Dolayısıyla kilo kaybı yaşar. Dil fonksiyonel olarak yetersiz kalır ve bebek yiyecekleri dilleri ile itemez. Bu da beslenme sorununa sebep olur. Büyüme sürecinde bebeklerde dil bağı başka sorunlara da sebep olur. Bunlar;

Beslenme bozukluğu

Diş çürümesi

Ağız Kokusu

Psikolojik sorunlar

Ortaya çıkar.

Beslenme Bozukluğu

Dil bağı bulunan bebeklerde emme tam olarak gelişemediği için memeyi kavrama da sorun çeken bebek yeterli beslenemez.

Diş Çürümesi

Dil bağı olan bebeklerde dil rahat hareket edemez. Yemekten sonra içgüdüsel olarak gelişen dilin dişlere değerek temizlenme işlemi gerçekleşmez. Diş fırçalama zamanına kadar geçen sürede ise diş çürükleri oluşur.

Ağız Kokusu

Bebeklerde dil bağı oluşumu ağız içinde ve genellikle dişlerde sorun oluşturur. Dişlerde gelişen çürüğe bağlı sorunlar ise ağız kokusuna sebep olur.

Psikolojik Sorunlar

Dil bağı bulunan bebekler büyüme çağında sözcükleri tam telaffuz edemedikleri için konuşma sorunu yaşar. Bu da kendini ifade edememe biçiminde karşı tarafa yansır ve bu çocukta sıkıntı yaratır. İlerleyen yaşında ise psikolojik sorunlara sebep olur.

Bebeklerde Dil Bağı Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde öncelikle annenin dikkatini çeken dil bağı memeyi kavrayamama biçiminde kendini gösterir. Emerken ise kendini sıkar, terlemeye sebep olur. Diğer önemli belirti ise çocuk kelimeleri tam telaffuz edemediği için artikülasyon denilen farklı sesler çıkarır.

Bebeklerde Dil Bağı Tedavisi

Bebeklerde dil bağı tanısı, doktorun dil basacağı ile bakması sonucu hemen anlaşılır. Dil bağı tanısı koymak için muayene yeterlidir. Bebeklerde dil bağı tedavisi küçük bir operasyonla lokal anestezi altında dil bağı kesilerek gerçekleştirilir. Dil bağı sorunu küçük bir müdahaleyle tamamen ortadan kalkar.