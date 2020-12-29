Bebeklerde diş çıkarma dönemi belirtileri nelerdir? Diş çıkarma zamanı kaç gün sürer?

Bu süreçlerden biri de 6. aydan itibaren bebeklerde başlayan diş çıkarma dönemidir. O neşeli yavrunuz ateşli, ağlama nöbetleri geçiren, iştahsız ve huzursuz bir bebeğe dönüşebilir. Bu dönemin geçici olduğunu düşünerek kendinizi rahatlatabilir, aşağıdaki bilgilerle bu dönemi daha rahat atlatabilirsiniz.

Öncelikle diş çıkaran bir bebekte nasıl belirtiler görülür onları listeleyelim:

-Huzursuzluk

-Huysuzluk

-İştahsızlık

-Kabızlık

-İshal

-Kulaklarda ağrı ve kaşıntı

-Ateş

-Ağız kenarında döküntüler

-Kilo kaybı

Bebeğinizde yukarıda bahsedilen belirtilerin hepsi ya da bazıları görülebilir. Bazı bebekler ise bu dönemi sorunsuz atlatabilir ve yukarıdaki belirtileri göstermeyebilir. Bazı bebekler ise genelde 6. ayda başlayan bu dönemi daha geç yaşayabilir. Bu bir gelişim eksikliği değil tamamen yapısal bir durumdur.

Peki, diş çıkarma dönemi ne kadar sürer?

Bunu en net şekilde bir listeyle açıklayabiliriz.

Üstteki Ön Dişler: 6-8 aylıkken çıkmaya başlar.

Üstteki Yan Dişler: 9-11 aylıkken çıkmaya başlar.

Üst Köpek Dişleri: 16-20 aylıkken çıkmaya başlar.

Üst Küçük Azılar: 12-16 aylıkken çıkmaya başlar.

Üst Büyük Azılar: 20-30 aylıkken çıkmaya başlar.

Alt Ön Dişler: 5-7 aylıkken çıkmaya başlar.

Alt Yan Dişler: 10-12 aylıkken çıkmaya çıkmaya başlar.

Alt Köpek Dişleri: 16-20 aylıkken çıkmaya başlar.

Alt Küçük Azılar: 12-16 aylıkken çıkmaya başlar.

Alt Büyük Azılar: 20-30 aylıkken çıkmaya başlar.