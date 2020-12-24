Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıl Olur, Değişir Mi? Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu



Bebeklerde diş çıkarma sırası bebekten bebeğe göre bazı farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların sebepleri olarak da bazı yapısal durumlar gösterilir.



Bebeklerde Diş Çıkarma Belirtileri



Bebeklerde diş çıkarmanın belirtileri, 3. aydan itibaren görülen durumdur. Bebekten bebeğe değişebilse dahi en yaygın görülmekte olan diş çıkarma belirtileri şu şekildedir:

Huysuzluk,

Uyku problemleri,

İştahsızlık,

Kabızlık ve ya ishal,

Tükürük akıntısında artış,

Kulaklarda ağrı ve ya kaşıntı,

Ağız etrafında döküntüler,

Bu belirtiler her bebekte görülmeyebilir. Fakat bunlardan birkaçının bir arada görülmesi durumu bebeğin diş çıkarma dönemlerinde olduğunu işaret etmekte olabilir.



Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Nasıl Olmalı?



Bebeklerde diş çıkarma sırası ilk dişin çıkış zamanı, çıkış sırası genetik çok faktör ve anatomik özelliklerden etkilenmektedir. Öncelikle ilk dişler genelde ortalama 5-7 ay arasında çıkmaya başlar, ancak dişle doğan bebekler ya da ilk dişi 3 ay erken çıkan bebekler olabilir. Ayrıca ilk dişin çıkması yaklaşık 13-14 ay bile gecikebilir. Dolayısı ile diş çıkmadı endişelenmek yersizdir.



Bebeklerde Diş Çıkarma Sırası Değişir mi?



Genelde bebeklerde diş çıkarma sırası aşağıdaki gibidir. Fakat her zaman bu sırada diş çıkarma işlemeyebilir. Bebeğinin dişleri farklı sırada çıkarsa endişelenmemek gereklidir.



Bebeklerde Diş Çıkarma Tablosu



Günümüzde bebeklerde diş çıkarma dönemleri şu şekilde olur:

Üst Ön Dişler, 6 ile 8 aylıkken patlar ve ardından 6 ile 7 yaşta çıkmaya başlar.

Üst Yan Dişler, 9 ile 11 aylıkken patlar ve ardından 7 ile 8 yaşta çıkmaya başlar.

Üst Köpek Dişleri, 16 ile 20 aylıkken patlar ve ardından 10 ile 12 yaşta çıkmaya başlar.

Üst Küçük Azılar, 12 ile 16 aylıkken patlar ve ardından 9 ile 11 yaşta çıkmaya başlar.

Üst Büyük Azılar, 20 ile 30 aylıkken patlar ve ardından 10 ile 12 yaşta çıkmaya başlar.

Alt Ön Dişler, 5 ile 7 aylıkken patlar ve ardından 6 ile 7 yaşta çıkmaya başlar.

Alt Yan Dişler, 10 ile 12 aylıkken patlar ve ardından 7 ile 8 yaşta çıkmaya başlar.

Alt Köpek Dişleri, 16 ile 20 aylıkken patlar ve ardından 9 ile 12 yaşta çıkmaya başlar.

Alt Küçük Azılar, 12 ile 16 aylıkken patlar ve ardından 9 ile 11 yaşta çıkmaya başlar.

Alt Büyük Azılar, 20 ile 30 aylıkken patlar ve ardından 10 ile 12 yaşta çıkmaya başlar.