21.01.2021 - 09:46 |
Bebeklerde dönme ve oturma ne zaman başlar?
Her geçen gün gelişen ve büyüyen bebeğiniz sizi şaşırtmaya devam eder. Bir gün yaptığı şeyi diğer gün yapmaz ya da yepyeni bir beceriyle size dünyaları verebilir.
Bebeğinizin ilk edineceği yetilerden biri de dönmektir. Sağa ve sola dönmesiyle birlikte hareket kabiliyeti de artacaktır.
1. ay: Kafasını kaldırmaya başlar ve yatarken kafası hareket edebilir.
2. ay: Yüzüstü yatırdığınıza kafasını yukarı kaldırarak etrafı seyredebilir.
3. ay: Baş ve omuzlar da bu harekete katılır. Kolları ile kendini kaldırabilir.
4. ay: Kontrol kabiliyeti gelişmiştir ve sırt üstü yatarken yanlara dönebilir.
5. ay: O artık bir uzman! 5. ay biterken artık oturmaya başlayabilir, yatarken de yanlara yuvarlanabilir.
6. ay: Otururken dik durabilir, sırt üstünden yüzüstüne dönebilir.