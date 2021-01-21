Bebeklerde dönme ve oturma ne zaman başlar?

Bebeğinizin ilk edineceği yetilerden biri de dönmektir. Sağa ve sola dönmesiyle birlikte hareket kabiliyeti de artacaktır.

1. ay: Kafasını kaldırmaya başlar ve yatarken kafası hareket edebilir.

2. ay: Yüzüstü yatırdığınıza kafasını yukarı kaldırarak etrafı seyredebilir.

3. ay: Baş ve omuzlar da bu harekete katılır. Kolları ile kendini kaldırabilir.

4. ay: Kontrol kabiliyeti gelişmiştir ve sırt üstü yatarken yanlara dönebilir.

5. ay: O artık bir uzman! 5. ay biterken artık oturmaya başlayabilir, yatarken de yanlara yuvarlanabilir.

6. ay: Otururken dik durabilir, sırt üstünden yüzüstüne dönebilir.