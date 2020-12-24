Bebeklerde Ek Gıdaya Geçiş Nasıl Olmalı? Ne Zaman Başlanmalı Ve Neyle Başlanmalı?



İlk 6 aydan sonra bebeklerde ek gıda dönemine geçiş dönemi olur. Bebek hayatı boyunca tüketeceği besinler ile tanışmaya başlar.



Bebeklerde Ek Gıdaya Geçiş Nasıl Olmalıdır?



Ek gıdaya geçiş dönemi kesinlikle anne sütünün verilmemesi anlamına gelmez. Bebek hala anne sütünün içeriğindeki değerlere ihtiyaç duyar. Ek gıdaları bebeğe ara öğün olarak verilmeye başlanılmalıdır. Bazı bebekler 6. ayında hemen ek besinlere adapte olurken, bazı bebekler hemen adapte olmaz. Bebek hareketleri ile ek gıda alımına hazır olduğunu belli edebilir.



Dik oturması, masadaki yiyeceklere uzanması ve yenilen yemeklere merakla bakması, ağzını şapırdatıp yer gibi yapması hazır olduğunu gösterir. İlk olarak ek gıdaya tadımlık olarak başlanılması gerekir.



Bebeğin 8 ayı bitene kadar günde iki kez ek gıda verilmelidir. Bir gün içerisinde verilen ek gıdanın miktarı 2 çay bardağı miktarını geçmemelidir. Daha sonra yavaş yavaş arttırılıp ek gıda verimine devam edilmelidir. Bebek büyüdükçe besin ihtiyacı artacağı için anne sütü verilmesine devam edilmelidir.



Bebeklerde Ek Gıdaya Ne Zaman Başlanmalı ve Neyle Başlanmalı?



6. aydan itibaren ek gıda dönemi başlar. Ek gıda verimine az öğün ve miktarda başlanılır. Yoğun bir şekilde ek gıda verilmesi anne sütü alımını engeller. 9. aydan itibaren ek gıdanın öğün ve miktarı arttırılmalıdır.



Üç öğün ek gıda verilmesine devam edilir. İlk etapta meyve püreleri verilmelidir. Şeftali, elma suları ve muz püreleri verilmeye başlanmalıdır. Sebzeleri fazla sevmeyen bebeklere ilk etapta havuç, patates ve benzeri sebze püreleri verilmelidir. Ev yoğurdu oldukça sağlıklı ve doyurucu bir ek gıdadır. Meyve ve sebzelerin yumuşak ve iyi yıkanmış olmasına dikkat edilmelidir.



Ek Gıdaya Geçiş Döneminde Dikkat Edilmesi Gerekilen Konular

Yeni besinler bebek açken verilmelidir.

Demir içeren besinler tercih edilmelidir.

Yoğurt ve benzeri süt ürünlerin verilmesi önemlidir. Kalsiyum içerdikleri için büyümeye ve kemik gelişimine katkı sağlar.

Yumurta sarısı oldukça yararlı bir ek gıdadır.

7. aydan sonra etli yemekler ek gıda listesine eklenebilir.

1 yaşından önce bebeklere tuz ve şeker gibi baharatlar verilmemelidir. Katkı maddeli hiçbir ürün tercih edilmez.