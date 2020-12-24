Bebeklerde El Ayak Hastalığı Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Geçer?

El ve ayak hastalığı özellikler 10 yaş altındaki çocuklarda görülen bir hastalık olmaktadır. Bu hastalık bulaşıcı olduğu gibi yüksek ateş ile karakterize olmaktadır. Ülkemizde ise sıklıkla yaz ve sonbahar aylarında görülmektedir.



Bebeklerde El Ayak Hastalığının Belirtileri Nelerdir, Kaç Günde Geçer?



Bir virüs hastalığı olan el ayak hastalığının çocuklardaki belirtileri şunlar olmaktadır:

Bu hastalığa el ayak hastalığı denmesinin sebebi ilk üç günün sonunda bebeklerin el, ayak ve ağız çevrelerinde su çiçeğine benzer içerisi su dolu kabarcıkların görülmesi olmaktadır.

Belirtilerin bir diğeri ise bebeklerin boğazlarına aft yaralarına benzeyen yaraların görülmesidir.

Yutkunma zorluğu çeken bebekler bu sebeple iştahsız olmaktadır.

Ellerin içlerinde, parmak aralarında ve ayak tabanlarında görülen kabarcıklar çocuklarda kaşıntı ve sızıya neden olmaktadır.

Hastalığın bir diğer belirtisi ise bademciklerin kızarmasıdır.

Bazı bebeklerde halsizlik görülebilmektedir.

Son olarak bebeklerde boğaz ve kulaklarında da ağrı görülebilmektedir.

El ayak hastalığı bir hafta ile 10 gün içerisinde kendiliğinden geçtiği görülmektedir. Kabarcıklar söndükten sonra ise lekeleri kalmaktadır. Bu lekeler çok daha sonra kendiliğinden geçmektedir.



El Ayak Hastalığı Nasıl Bulaşır?



Bulaşıcı bir hastalık olan el ayak hastalığı eğer dikkat edilmeze bir salgına dönüşebilmektedir. Hastalığın bulaşma yolları ise;

Dışkı,

Yakın temas,

Öksürük ve hapşırık

Lezyonlara temas,

İdrar olmaktadır.

Özellikle sonbahar ve yaz aylarında karşılaşılan bu hastalık özellikle havuzlardan bulaşmaktadır. Çünkü havuzlardaki klora dayanıklı bir virüs olmaktadır. Enfekte olmuş havuzlar çocuklar kadar büyükler içinde risk taşımaktadır.



El Ayak Hastalığının Tedavisi Nasıl Olur?



Bu hastalığı tedavi edecek herhangi bir ilaç bulunmamaktadır. Diğer bir yandan bu hastalığa karşı çocukları koruyabilecek herhangi bir aşı çalışması da bulunmamaktadır. El ayak hastalığının tedavisi semptomları hafifletmeye yönelik olmaktadır. Bunun için de kullanılan yöntemler şunlar olmaktadır:

Kaşıntı giderici losyonlar kabarcıkların rahatsızlıklarını önlemektedir.

Çocukların yaşadıkları boğaz ağrılarının hafifletilmesi için ise boğaz spreylerinden yararlanılmaktadır.

Ateş olan çocuklarda ateşi düşürmeye yönelik ilaçlar ve uygulamalar yapılmaktadır.

Bunların yanında boğazda ağızda olan yaraların daha fazla irite olmaması için bu dönem boyunca çocuklar çorba ve yoğurt gibi yumuşak gıdalar ile beslenmesi önerilmektedir.

Bunların yanında çocukların bol sıvı alması ve sürekli dinlenmesi önerilmektedir.

Hastalık süresince çocuklar sabunla ve ılık bir şekilde duş alabilmektedir.