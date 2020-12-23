Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Geçer? Yeni Doğan Bebeklerde Gaz Problemi Hangi Hareketler İle Giderilir?

Bebeklerin çoğu küçükken gaz sancısı yaşar ve de bazı bebeklerde daha şiddetli gaz sancıları dahi olabilir. Önemli olan bu konuda sabretmektir. Çünkü gaz sancısı belli bir süre sonrasında kendiliğinden geçer.

Bebeklerde Gaz Sancısı Nasıl Geçer?

Bebeğinizi eğer biberon ile beraber besliyorsanız başı yukarda bir şekilde beslemeye çalışın. Böylece daha az hava yutması sağlanır. Ayrıca az hava yutmasını sağlayan biberonları daha çok tercih edin.

Anne sütü almakta olan bebeklerde gaz sancısı az olmaktadır. Mamaların sindirimi de daha zor olur. Bebeğinizi anne sütü ile beraber beslemeye çalışın. Kullanılan gaz damlalarının etkinlikleri gösterilmemiş olduğu sebebi ile bir ürün kullanmak isterseniz her zaman doktorunuza danışmakta yarar vardır.

Yeni Doğan Bebeklerde Gaz Problemi Hangi Hareketler İle Giderilir?

Bebeğinizi öncelikle kundak yapın. Bu olay bebeklere anne karnında olma hissi vererek rahatlamasını sağlamaktadır.

Bebeğinizi hafif hafif sallayın. Kundak yapıp kucağınıza alıp sallama hareketleri bebeğinize yine anne karnında hissi vererek rahatlatmaktadır.

Beslenme sonrası ve de aralarda sık olarak mide gazını çıkarın. Bu olay emerken bebeğin yutmuş olduğu havanın bağırsak geçişini azaltır.

Ardından karnına masaj yapın ve saat yönünde ovma hareketi bağırsak gazının çıkmasına destek olur.

Bebeğin karnına ılık bir havlu koyun ve bebeğinizin hareketini daha çok artırın. Bacaklarını da dizden büküp bisiklet sürer şekilde hareket yapıp karnına doğru hafif hafif bastırın. Bu şekilde yapılacak olan hareketlerde her zaman için bebeklerde gaz sancısını azaltmaya yardımcı olur.

Bebeklerde Gaz Sancısı Hangi Haftada Geçer?

Bebeklerde gaz sancıları genel olarak doğumdan sonra 2. hafta ya da 3. haftada başlayıp giderek artar. Birçok bebekte 3. aylarda ya da 4. aylarda da kendiliğinden geçmektedir. Nadiren bazı bebeklerde bu durum daha uzun sürer. Bebeklerde gaz sancısı önemsenmesi gereken bir durum olmaktadır. Çünkü bebekler derdini anlatamadığı için gaz sancısının rahatsızlık vermesinden dolayı da sürekli olarak ağlayıp sizi endişelendirebilir.

Bebeklerde Gaz Sancısı Neden Olur?

Gaz sancısı sık olarak ile %30 oranında bebeklerde rastlanmaktadır. Kolik gaz sancıları genelde 2. haftada başlamakta iken 6. haftada pik yapar. 3-4. aylarda ise kendiliğinden geçer. Bebeklerde gaz sancılarının nedeni ise tam olarak bilinmez. Bugün için kabul edilen mekanizma bebeklerin doğum sonrası ilk haftada dışarıdan gelmekte olan uyaranları engelleyen mekanizmanın olduğu, ilk hafta sonrasında da bu durumun ortadan kalktığı bebeğin dış uyaranlara daha duyarlı hale geldiğidir. Bu nedenle de çok uzun süreler boyunca gaz sancısı olan bebekler mutlaka aksi bir durum ile karşılaşmamak adına doktora götürülmelidir.