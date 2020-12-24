Bebeklerde Gece Öksürüğü Neden Olur? Gece Öksürüğünü Kesmek İçin Ne İyi Gelir?

Bebeklerde öksürük en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan birisidir. Bazı durumlarda korkulacak bir durum olmaz iken bazı öksürüklerde mutlaka bir uzman hekime başvurulması önerilmektedir.



Bebeklerde Gece Öksürüğü Neden Olur?



Öksürük yetişkinlerde görüldüğü gibi bebekler ve çocuklarda da görülmektedir. Bunun pek çok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlerden birisi enfeksiyona bağlı nedenler diğeri ise enfeksiyon dışı nedenlerdir. Bebeklerde ve çocuklarda gece öksürüğünün nedenleri şunlar olabilir:



- Nezle, rinit, sinüzit gibi üst solunum yolu enfeksiyonları

- Bronşit veya zatürre gibi alt solunum yolu enfeksiyonları

- Reflü

- Alerjik nedenler

- Boğaza yabancı cisim kaçması

- Doğuştan gelen solunum yolu enfeksiyonu



Gece Öksürüğünü Kesmek İçin Ne İyi Gelir?



Öksürük tedavilerinde genellikle sebebe bağlı tedaviler uygulanır. Ilık sıvı gıda, soğuk buhar, salgı azaltıcı antihistaminikler, balgam sökücüler, bronş rahatlatıcılar veya ihtiyaç durumunda antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır. Bebeklerin özellikle gece öksürüklerinde yapılması gereken burun temizliğinin yapılması gerekmektedir. Eğer öksürük reflüye bağlı ise hekime başvurulması ve hekimin önerdiği beslenme şekli düzenlenmelidir. Ayrıca bebeklerde gece öksürüğünde yastığın biraz daha yüksekte tutulması öksürüğü engelleyen durumlar arasında olmaktadır.



Bebeklerde Öksürük Ne Zaman Tehlike Yaratır?



Öksürük bebeklerin hastalandığı zaman sıklıkla görüldüğü bir durumdur. Özellikle öksürük sebebiyle pek çok ebeveyn doktora başvurmaktadır. Öksürüklerin pek çok farklı sebepleri olabilir. Fakat bazı durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerekir. bebeklerde aşağıdaki gibi durumlar gözlemlendiğinde dikkat edilmesi gerekir:



- Öksürük bebeklerde solunum sıkıntısı yaratıyor ise

- Bebeklerde yabancı bir cismin boğaza kaçtığı şüphesi düşünüldüğünde

- Ateşli ve hırıltılı öksürüklerde

- Uzun süre devam eden beslenme problemleri var ise mutlaka bir çocuk doktoruna danışılması gerekir.



Öksürük Hangi Hastalıkların Belirtisi Olabilir?



Bebeklerde kuru öksürük, hırıltılı ve arka arkaya devam eden öksürükler enfeksiyon veya alerjik durumlarda gözükmektedir. Üst solunum yollarından kaynaklanan akıntılarda ise balgamlı öksürükler oluşur. Bu genelde gece yatınca başlar. Üst solunum yolları enfeksiyonlarının belirtisi genellikle gece balgamlı öksürük olmaktadır. Gece sık sık öksürükte burnu temizlemek, sıvı tüketimini arttırmak ve soğuk buhar uygulaması bebeklerin rahatlamasını sağlayacaktır.



Fakat ateşli ve hırıltılı öksürükler bronşit, pnömoni veya larenjit gibi hastalıkların habercisi olmaktadır. Bu nedenle hırıltılı öksürük ve ateş gibi durumlarda dikkat etmek ve doktora götürmek çok önemlidir.