Bebeklerde Göz Kayması Neden Olur? Yeni Doğan Bebeklerde Göz Kayması Nasıl Tedavi Edilir?

Göz kayması iki gözün paralel bir şekilde uyum sağlayıp bir takım olarak gerektiği şekilde çalışamamasıdır. Böyle bir durum oluştuğunda bir göz işaret edilen nesneye doğru baktığı gibi diğer göz yukarı ya da aşağı doğru bakar. Buna diğer bir adı ile şaşılık da denmektedir.

Bebeklerde Göz Kayması Neden Olur?

Bebeklerde göz kaymasının en büyük nedeni göz kaslarındaki bir koordinasyon bozukluğudur. Bebeklerde kas gelişimi hemen olmaz. Göz kaslarının gelişimine kadar yaşanılan sürede göz kayması sorunu yaşanabilir. Bu­run kö­kü­nün basık durumda ol­ma­sı ve üst göz kapağının burun sırtına doğru uzanması durumu ne­de­ni ile göz­ler içe­ri ka­yı­yor­muş gi­bi gö­zlemlenir.

Yeni doğan bebeklerde burun kemiği hemen oluşmaz. Bu durum yalancı göz kayması problemine yol açabilir. 6 aydan sonra göz kayması devam ederse bu bir rahatsızlık haline gelir. Bebeklik döneminde geçirilen ateşli hastalıklar göz kaymasına neden olabilmektedir. Ayrıca nörolojik hastalıklar, akraba evliliği ve benzeri durumlarda bebeklerde göz kayması durumu gözlemlenebilmektedir. Bazı yaralanmalar veya darbeye maruz kalma durumları da göz kaymasına neden olabilmektedir.

Yeni Doğan Bebeklerde Göz Kaymasın Nasıl Tedavi Edilir?

Yeni doğan bebeklerde göz kayması sorunu tespit edilirse tedavide gecikmemek oldukça önem teşkil etmektedir. Tedaviyi geciktirmek, bekletmek ve ilgilenmemek daha büyük göz probleminin yaşanmasına neden olmaktadır. Bebeklerde göz kayması problemi doğuştan kaynaklı ise bebek bir buçuk yaşına geldiğinde ameliyat yapılabilir.

Doktorun uygun gördüğü takdirde ameliyatla göz kayması sorunu tedavi edilir. Ameliyattan sonra düzenli kontrol yapılması gerekmektedir. Eğer göz kayması problemi sonradan oluşma kaynaklı ise bebek belirli yaşa geldiğinde önce gözlük ve göz kapatma tedavileri uygulanır. Bir süre sonra eğer gözlük tedavisi yeterli olmaz ise ameliyata başvurulur.

Bebeklerde Göz Kayması Problemi Normal mi?

Yeni doğan bebeklerde göz kayması sorunu bir süreye kadar normal kabul edilir. 6 aydan sonra göz kayması problemi devam ediyorsa eğer bu durumun normal olmadığını gösterir ve doktora başvurmayı gerektirir. Halk dilinde şaşılık olarak da bilinen göz kayması probleminin erken tanısı ve tedavisi oldukça önemli olmaktadır.