Bebeklerde Hıçkırık Nasıl Geçer, Nasıl Durdurulur? Yeni Doğan Bebeklerde Hıçkırık İçin Çözümler

Genel olarak karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasında yer alan diyaframın kasılması nedeniyle bebeklerde hıçkırık oluşur. Aslına bakılırsa sağlık açısından bebeklerin hıçkırması doğaldır. Sindirim sistemlerinin sağlıklı şekilde çalıştığını bir işareti olarak öne çıkar. Ancak bu durum çok yoğun oluştuğu zaman belli başlı bazı çözüm yöntemleri değerlendirilir.



Bebeklerde Hıçkırık Nasıl Geçer?



Hıçkırık genel olarak bir refleks şeklinde bilinir. Bu sebepten dolayı hıçkırığın aslına bakılırsa kesin bir çözüm yöntemi bulunmaz. Fakat günümüzde kullanılan belli başlı bazı yöntemler etkili olabiliyor.



- Hıçkırığın ardından bebeği emzirmek ve daha sonra dik tutmak yöntemler arasındadır.

- Ayrıca bebeğin tek seferde çok fazla süt içmesini engellemek hıçkırığı önleyebilir.

- Minik yavruya az miktarda su içirmek etkili yöntemler arasındadır. (Ancak yeni doğan bebeğe su verilmemesi gerektiği akılda tutulmalıdır.)



Genel olarak bu yöntemler bebeklerde hıçkırığı önlemek amaçlı kullanılabilir.



Bebeklerde Hıçkırık Nasıl Durdurulur?



Pek çok ebeveyn bebeklerdeki hıçkırıktan şikayet eder. Ancak bu durum bebeklerin sindirim sistemi başta olmak üzere sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü gösterir. Tabii belli bir süre hıçkırığın devam etmesi ile beraber basit yöntemler üzerinden hıçkırığı azaltmak mümkün. Eğer bebek yeni doğmamış bir minik yavru ise su içirmek etkili olabilir. Aynı zamanda bebeği az az süt vermek hıçkırığı önler. Ayrıca bebeği dik tutmak yine hıçkırığı önleme konusunda önemli yöntemlerden biridir.



Yeni Doğan Bebeklerde Hıçkırık İçin Çözümler



Özellikle yeni doğan minik yavrular olduğu zaman bebeklerde hıçkırık konusuna çok dikkat etmek gerekir. Bu konuda öncelikle her ne kadar su hıçkırığı önleme konusunda etkili olsa bile, yeni doğmuş bebeklerde kullanılmamalıdır. Onun yerine tek sefer yerine belli aralıklarla süt içirmek etkili olabilir. Aynı zamanda emzirmenin ardından bebeği bir süredir tutmak da hıçkırığı giderebilir.



Bebeklerde Hıçkırık Zararlı mıdır?



Bebeklerde hıçkırığın herhangi bir zararı yoktur. Aksine eğer bir bebek hıçkırıyor ise o, bunun sağlıklı olduğunu gösterir. Özellikle sindirim sisteminin tamamen sağlıklı bir biçimde çalıştığını anlatan uyarılar arasında gelir. Yine de bebeklerde hıçkırık düşünülen durumdan daha yüksek noktaya çıktığı zaman, belli başlı bazı yöntemleri uygulamak suretiyle hıçkırığı azaltmak mümkün. Böylece minik yavruların rahatlamasına fırsatta tanınabilir.