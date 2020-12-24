Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur, Nasıl Geçer? Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu üretrada oluşan idrarın atılma sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Bu enfeksiyonun başlıca nedenlerinden biri bağırsaklarda oluşan bakterilerdir. Bağırsakta oluşan bakteriler ile bebeklerde idrar yapmada sıkıntı ve ağır durumları gözlemlenmektedir.



Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonun Başlıca Sebepleri Nelerdir?



Bebeklerde sık sık rastlanan rahatsızlıklardan biri idrar yolu enfeksiyonudur. Yeni doğmuş bebeklerde ve belirli bir aya ulaşan bebeklerde görülen bu durum bağırsaklarda bakteri oluşumuna bağlı kendisini göstermektedir. Bezin düzenli aralıklar ile değiştirilmemesi bu durumun başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda bebeğin altını temizleme sırasında ellerin mutlaka temiz ve dezenfekte edilmiş olması gerekmektedir. Tedavi edilemeyen idrar yolu enfeksiyonları, bebeklerde çeşitli böbrek rahatsızlıklarına neden olmaktadır.



Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Nasıl Geçer?



Bebeklerde yaşanan idrar yolu enfeksiyonu tedavi edilmesi gerekilen durumlardan biridir. İdrar yolu enfeksiyonun nasıl geçeceği hakkında bilgi edinmek isteyen anne ve babalar için çeşitli maddeler sunulmaktadır. Pek çok farklı nedenden meydana gelen bu enfeksiyonu tedavi etmek için ilk olarak bebeğin bez değiştirme sıklığının arttırılması önerilmektedir. Aynı zamanda bebeğin altını değiştiren kişinin mutlaka ellerini dezenfekte etmesi gerekmektedir. Bezin her daim kuru ve temiz olması, bağırsaklarda oluşan bakterilerin ortadan kalkmasını sağlamaktadır.



Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonun Genel Belirtileri Nelerdir?



Bebeklerde oluşan idrar yolu enfeksiyonun en genel sebepleri arasında bebeğin huzursuz olması, idrarını yaparken acı çekmesi, sancılanması, yüksek ateş gibi belirtiler görülmektedir. İdrar yollarında enfeksiyon olan bebekler idrarı yapma sırasında oldukça fazla acı çekmektedir. Bu nedenle sık sık ağlamalar meydana gelir. İdrarın koyu renkte olması ve kokusu da normalden farklı şekilde görülmektedir. Özellikle enfeksiyonun ilerlemesi durumunda kanlı idrar durumu gözlemlenmektedir. Bu gibi belirtiler gören ebeveynler acil olarak doktora başvurmalıdır.



Bebeklerde İdrar Yolu Enfeksiyonu Oluşumunu Engellemek İçin Ne Yapılır?



Bebeğin enfeksiyon kapmaması için anne ve babaların bez değiştirme sıklığını arttırması gerekmektedir. Aynı zamanda bebekleri soğuktan korumakta enfeksiyon için en çok dikkat edilmesi gerekilen durumlardan biridir. Bebeğin ilk 6 ay anne sütü ile beslenmesi dışarıdan gelecek mikrop ve bakterilere karşı bebeği korumaktadır. Aynı zamanda bebeği banyo yaptırdıktan sonra sıkıca giydirmek, böbreklerin ve ayakların üşümesini de engelleyecektir.