Bebeklerde ishale ne iyi gelir, nasıl geçer? Bebeğin ishali kesen doğal çözümler nelerdir?

Sıkıntılı ve ağrılı bir durum olan ishale ne iyi gelir ve nasıl geçer gibi sorularınız varsa önerilerimize göz atabilirsiniz.

Öncelikle ishal olan bebeğinizi uzman bir doktora götürüp, daha ciddi boyutlara ulaşmadan gerekli tetkikleri yaptırmalısınız. Çünkü ishalin birçok nedeni olabilir. Bunlar:

-Virüsler

-Alerjiler

-Zehirlenme

-Gıda hassasiyeti

-Yanlış beslenme

Bu dönemde oldukça fazla su kaybeden vücuda, sıvı takviyesi yapmak en önemli adımdır. Hatta hala emen bir bebeğiniz varsa doğal ilaç olan anne sütünün miktarını artırarak en önemli adımı atmış olursunuz.

Ek gıdaya geçmiş olan bebeğiniz için hazırladığınız karışımının su oranını artırabilirsiniz.

Muz ve haşlanmış patates gibi ishali azaltıcı besinlerle takviye yapabilirsiniz.

Doktor önerisiyle olmak şartıyla ishali azaltıcı mamalar ya da ilaçlar kullanabilirsiniz.

Bebeğin ishalini, kesen doğal çözümler nelerdir?

Ev yapımı yoğurt ve pirinç unuyla hazırlanmış mamalar da bebeğin ishalini kesen doğal çözümler arasında yer alır.