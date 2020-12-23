Bebeklerde İsilik Neden Olur, Nasıl Geçer? İsilik İçin Evde Doğal Ve Bitkisel Çözüm Önerileri

İsilik, genel olarak hem bebekleri rahatsız etmekte hem de anneleri çok etkileyen rahatsız edici hastalıktır. Ayrıca bebeklerde isilik hemen önlem alınmaz ise vücudun her yerini de kaplayabilir. Bu nedenle dikkat edilmelidir. Bebeği terli bırakmak ya da çok sık yıkamamak isiliğin başlıca nedenlerinden biridir. Döküntü, kabarcık ve kızarıktan oluşan isilik 2-3 gün ya da haftalarca sürebilir. Bebeklerde isiliğe yapılacak olan ilk müdahale tahrişli bölgeye bez koyup serinletmektir.

Bebeklerde İsilik Neden Olur?

Günümüzde bebeklerde ve de özellikle açık tenli olan çocuklarda sıcağa bağlı olarak terleme ve ya ateşli hastalıktan sonrasında kızarıklık oluşabilir. Bebeklerin cildinin hassasiyeti, gereksiz olarak yere kalın, dar ve de sentetik kumaşların giydirilmesi, ayrıca bezin sık değiştirilmemesi bebeğin yıkanmaması kızarıklığı tetiklemekte olan faktörler arasında olur.

Aynı zamanda kalın giyinen ve ya sıcak ortamda kış aylarında çok uzun süre kalan bebeklerde genelde dirsek, boyun, sırt, koltuk altı, göğüs ve ya popo bölgelerinde de kızarıklık görülür. Bebeklerin ılık su ile duş almaları, terletmeyecek şekilde pamuklu ve ya ince giysiler giymeleri ve de terli kıyafetlerinin değiştirilmeleri, döküntülerin de azalmasına yardımcı olur.

Bebeklerde İsilik Nasıl Geçer?

Genel olarak isilik durumunda bebeklerde kişisel hijyene de dikkat etmek gereklidir. Bebeklerde isilik tedavisi bebeğin düzenli yıkanması durumu da ilaç tedavisine göre en önceliklidir. Kaşıntı nedeni ile cilt hasar görmüş ise ve bebeğin durumunu olumsuz etkilemiş ise kaşıntı önleyici olan kremler ve de iltihap önleyici olan kremler doktor kontrolünde kullanılabilir. Ayıca doğal ve ya temiz deniz suyuyla temas, ter bezlerinin de uçlarını açık tutacağından bebeklere önerilebilir. Bebeklerde kızarıklığı önlediği düşüncesi ile bebeklere tuz sürmek yanlış ve tehlikeli uygulamadır. Soğuk kompres uygulaması yapmak, ılık duş almak, vücudu serin tutmak, terli kıyafetleri değiştirmek ve de terletmeyen pamuklu giysileri seçmek, kızarıklığın yaklaşık 3-4 gün içinde de geçmesine destek olacaktır.

Bebekleri İsilikten Korumak İçin Ne Yapılır?

Bebekleri isilikten korumak için, sıcak havada bebekleri serin tutun, bebeklere her gün duş aldırın, dar giysiler giydirmekten kaçının, bel lastiği çok sıkı olmayan külot giydirmeye de dikkat edin, bebeğinizi yıkar iken vücutta kalan sabun kalıntıları ve ya şampuan kalmamasına dikkat edin.

İsilik İçin Evde Doğal ve Bitkisel Çözümler

Aloe vera, antiseptik bitki olan aloe vera genelde kaşıntı hissini alır kuru bölgeleri nemlendirir. Ayrıca evde bitki şeklinde mevcutsa jelimsi özü de etkilenen bölgeye sürülebilir. Buna ek olarak aktarlardan aloe vera jeli de çok yaygın olarak alabilirsiniz.