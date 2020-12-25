Bebeklerde İştahsızlık Neden Olur, Nasıl Giderilir? İştah Açan Yiyecekler Nelerdir?

Bebekler dünyaya ilk geldikleri andan itibaren beslenme içgüdülerine sahip olurlar. Bu sebeple de sağlıklı bir bebekte beslenme ile ilgili problemlere rastlanmamaktadır. Diğer bir yandan bebekte bazı sorunlar beslenmelerin sıklıkları ve miktarlarını azaltmaktadır.

Bebeklerde iştahsızlık Neden Olur?

Öncelikle bebeklerde iştahsızlığın tanımlanması gerekmektedir. Çünkü bebeklerde görülen en büyük iştahsızlık sebebi annelerin beslenme kaygıları olmaktadır. Bunun için iştahsızlık teşhisinin bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzamanı tarafından koyulması gerekmektedir:

Eğer bebeğinizin iştahsız olduğuna dair bir tanı aldıysanız ya da iştahsız olduğunu düşünüyorsanız, bunun sebepleri arasında öncelikle; diş çıkarma, büyüme atağı, bebeğinin düzeninin değişmesi ve bebeğe bakım verenin beslenme kaygısı olmaktadır. Eğer bebeğinizde bu gibi problemler bulunmuyorsa ve iştahsızlık bir aydan daha uzun sürüyorsa o zaman sebepleri arasında; gıda alerjileri, kronik hastalıklar, sindirim sistemi problemler, çinko ve demir eksikliği ve enfeksiyon hastalıkları gibi etmenler bulunmaktadır.

Bebeklerde İştahsızlık Nasıl Giderilir?

Bebeklerde ki iştahsızlığın giderilmesi için öncelikle altında yatan sebebin bulunması gerekmektedir. Eğer bu sebep büyümeye bağlı ise o zaman bunun kısa bir süre içerisinde geçeceği bilinmelidir. İştahsızlığın altında yatan sebep bir hastalık ise o zaman bebeğin tedavi edilmesi gerekmektedir.

Bebeklerin bu iştahsız dönemlerinde ısrar etmemek en önemli nokta olmaktadır. Ayrıca ihtiyacı olan kaloriyi alabilmesi için daha sık beslenme aralıkları belirlenmelidir. Ayrıca bebekler eğer ek gıdaya başladılarsa sevdikleri yemeklere öncülük vermek de daha rahat beslenmelerini sağlayacaktır.

İştah Açan Yiyecekler Nelerdir?

Bebeklerde iştahsızlığı giderecek bir besin ya da bitkisel takviye bulunmamaktadır. Bununla birlikte yemeklerde yapılacak bazı değişiklikler sayesinde bebeklerin daha fazla yemesi sağlanabilir. Bu değişiklikler şu şekilde sıralanabilir:

Sebzelerin değişik formlarda hazırlanması,

Eğlenceli tabaklar hazırlamak,

Yemekten önce çok fazla sıvı tüketilmemeli,

Bebeklere sadece ekmek veya bisküvi gibi tamamen karbonhidrat içeren yiyecekler verilmemelidir.

Sağlıksız atıştırmalıklar yerine sağlıklı atıştırmalıklar koyulmalıdır.

Bebekleri sürekli beslemek açlık sinyallerini bozacağı için ayına uygun aralıklarla beslenmelidir.

Bebeğin öğünlerinin ev halkının öğünleri ile uyumlu olmalıdır. Bu sayede bebekler model alabilirler.

Bebeklerde İştahsızlık İçin Kullanılan İlaçlar

Çocukların iştahsızlığını gidermek için herhangi bir ilaç ya da vitamin bulunmamaktadır. Bunun giderilmesi için altında yatan hastalığın teşhis edilmesi ve bu hastalığın tedavi edilmesi gerekmektedir.







