Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir? Yeni Doğan Bebeklerde Kabızlık Nasıl Geçer?

Bebeklerde kabızlık doğduklarından beri karşılaşılan bir sorun olmaktadır. Bağırsak hareketlerinin yavaşlamasının bir sonucu olarak üç hafta ve ya daha fazla bir sürede görülür ise bebeklerin kabız olduğu anlamını taşımaktadır.

Bebeklerde Kabızlığa Ne İyi Gelir?

Bebeklerde kabızlıkta öncelikle bacakları ile dairesel hareketler yapılmaktadır. Bu durum bağırsakların kolay bir şekilde hareket etmesine destek olur. Bebeklere masaj yapılır ise bağırsak fonksiyonlarının iyi bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Sıcak bir banyo bebeklerin kolay dışkılamasını sağlar. Ayrıca banyo sırasında da yapılmakta olan bir masaj da bebeklere çok iyi gelmektedir. Anüsün dış tarafında yer alan bölgeye krem ve ya vazelin sürmek iyi gelmektedir.

Bebeklerde kabızlık bazı hastalıkların başlangıcı olarak bilinmektedir. Gıda alerjisi ya da gıda zehirlenmesi gibi durumları da tetikleyebilir. Bu durumlar nedeni ile bebeklerde kabızlık ihmal edilmemeli doktora kontrol ettirilmelidir.

Yeni Doğan Bebeklerde Kabızlık Nasıl Geçer?

Dünyaya yeni gelmiş bebeklerde kabızlık genel olarak görüldükten sonrasında sıvı alımı arttırılmalıdır. Yeni doğan bebekleri normalinden daha fazla bir şekilde emzirmek ve ya mama vermek, yeni doğan bebeklerde kabızlık sorununun çözülmesine yardımcı olmaktadır. Yeni doğan bebeklerde kabızlık ortadan kalkmıyor ise ya da sürekli olarak tekrar ediyor ise herhangi bir uzmana gidilmeli ve sorun çözülmelidir.

Yeni doğan bebeklerde kabızlığı geçirmek amacı ile ılık suda banyo yaptırmak iyi gelmektedir. Ilık bir banyo kasların gevşemesine neden olur ve bebek rahatlamaktadır. Banyo sırasında ılık su içine kısa bir süreliğine oturtmak etkili olmaktadır.

Bebekler Neden Kabız Olur?

Bebeklerin genelde kabız olmasının birden çok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları ise;

Anne sütünün yerine mama ile birlikte beslenme: bu bebeklerde kabızlık daha az şekilde görülür. Bunun nedeni anne sütünün sindirimi kolay olmasıdır. Ayrıca anne sütü bebeklerin genel bağırsak hareketlerini arttırır ve de sık tuvalete çıkmasını sağlamaktadır.

Katı gıdalara geçiş evresi: bu evrede anne sütünden katı bir gıdaya geçiş evresinde bebeğin bağırsakları bu besinleri kolay bir şekilde sindiremez. Bu sebep ile sık kabız olurlar.

Liften eksik olan beslenme: bu beslenme şeklinde ek gıdaya geçmekte olan bebeklerde beslenmeden kaynaklı olan bir takım sorunlar görülebilir. Bu nedenden bol sıvı, yüksek lifli gıdaların tüketilmesi ve su tüketilmesi gerekmektedir. Püre, çilek, havuç, kayısı ve ya ezilmiş elma gibi besinler de bebeklerde kabızlık sorunlarını çözecektir.

Az sıvı ve ya su tüketimi: bebeklerde genel olarak bol su tüketilmesi bebeğin kabız olma ihtimalini çok fazla oranda düşürmektedir. Kolay bir şekilde tuvalete çıkılmasını da sağlamaktadır. Bu durumlarda bebekler daha rahat bir şekilde hareket etmektedir.

Bebeklerde Kabızlığa Sebep Etkenler Nelerdir?

Bebeklerde kabızlığa sebep olan bazı etmenler yer almaktadır. Bu etkenler şu şekilde sıralanmaktadır. Bunlar;

Endokrin hastalıklar,

Bebeklerde potasyum azlığı,

Sinir sistemi içindeki bozuklukları,

Yetersiz bir şekilde beslenme,

Dengesiz bir şekilde beslenme,

Bebeklerde kalsiyum yüksekliği ve de

İnek sütüne olan alerjisi şeklinde yer almaktadır.