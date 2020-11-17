Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Yenidoğan bebeklerde kabızlık nasıl geçer?

Öncelikle yenidoğanlarda görülen kabızlığın belirtilerine göz atalım:

1. Karında sertlik oluşabilir.

2. Kakası çıktığı zaman kokulu olabilir.

3. İştahında fark edilir bir azalma olabilir.

4. Huzursuzluk, ağlama nöbetleri görülebilir.

5. Kakası sert ve zor çıkabilir. Çıkarken de zorlayabilir.

Yenidoğanlarda yaşanan kabızlık nasıl giderilir?

•Öncelikle bebeğinizi iyi gözlemlemeli ve doktoruyla iletişimde kalmalısınız.

•Kakasını ne sıklıkta çıkardığını ve şeklini sürekli not etmeli, yine doktoruyla paylaşmalısınız.

•Uzmanlar hazır mamayla beslenen bebeklerde anne sütüyle beslenenlere göre daha çok kabızlık görüldüğünü belirtiliyor. Eğer hazır mama ile besleniyorsa mamayı doğru hazırladığınızdan emin olmalısınız. Mamayı değiştirmek bile etkili olabilir.

•Anne sütüyle besleniyorsa ve az emiyorsa sıvı eksikliğine bağlı kabızlık olabileceği için emzirme sıklığınızı artırabilirsiniz.

•Mevsim değişiklikleri de kabızlığa yol açabilir. Bu durumda da emzirme sıklığını çoğaltma işe yarayabilir.

•Ayaklarını bisiklet çevirme hareketi ile çevirerek ona destek olabilirsiniz.

•Karın bölgesine uzman birinden öğreneceğiniz şekilde yağ ile masaj yapabilirsiniz. Masaj dikkatli olunması gereken bir konudur ve eğer şiddetini ve şeklini doğru ayarlayamazsanız kabızlığı daha sıkıntılı bir duruma dönüştürebilirsiniz.

Kabızlık devam ederse ne yapılmalı?

Kabızlık devamlı bir hal aldıysa bir uzman yardımı almak önemlidir. Çünkü kronik hale gelen kabızlık ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Kalın bağırsakta tıkanıklık, alerji, tiroit problemleri bunların başında gelir.