Bebeklerde kafa çarpması sonrası şişlik ne zaman ve nasıl geçer?

Kafa çarpması özellikle yeni dönmeye ya da yürümeye başlayan bebeklerde en çok görülen çarpma şekli. Bazen yatağının bir kenarına bazen de yürüme esnasında evin herhangi bir köşesine çarpmış olabiliyor.

Böyle bir durumda izlemeniz gereken birkaç adım bulunuyor:

1. Öncelikle bebeğinizi kontrol altında tutmalı onu gözlemlemelisiniz. Onu sakinleştirmeli ve korkutmadan müdahale etmeye çalışmalısınız. Siz korkup gerilirseniz onu hissedecek ve o da hırçınlaşacaktır.

2. Kafasını çarptığı noktayı bulmalı ve oraya soğuk kompres yapmalısınız. Bunun dışında acıyı ve şişliği azaltan kremler de bulunuyor. Doktoruna danışarak bunlardan bir tane edinebilirsiniz.

3. Uykuya dalmasını engellemeli, bir süre onu uyanık tutmalısınız. Uykuya daldığı süreçte iki saatte bir uyandırıp kontrol etmelisiniz. Bunu 24 saat boyunca tekrarlamalısınız.

4. Kusma olup olmadığını gözlemlemeniz oldukça önemli. Yalnız bu kusma korkudan ilk saniyelerde olabilecek kısa süreli bir kusma değil fışkıracak şekilde şiddetli bir kusma olacaktır. Böyle bir durumda hızlıca hareket ederek en yakın sağlık kurumuna götürmelisiniz onu. Kusması olmayan ve normal hareketlerine devam eden bebeğiniz için ise normal beslenme düzenine devam edebilirsiniz.

5. Bebeğinizin gözlerini ve bakışlarını incelemelisiniz. Bakışlarda bir anlamsızlaşma görüyorsanız da doktoruyla iletişime geçmelisiniz.

Kafadaki şişliğin boyutu neye göre değişir?

Düştüğü yükseklik

Düştüğü yüzeyin tipi (sert ya da yumuşak)

Yüzeyin türü (sivri, yuvarlak ya da düz)

Peki, bebeklerde kafa çarpması sonrası şişlik ne zaman geçer?

Çarpma sonucu kafada meydana gelen iki tür oluşum vardır; hematom ve çürük. Şişlik olarak da bilinen hematom vurma şiddetine göre değişse de maksimum bir gün içerisinde iyileşmeye başlar. Çarpma noktasında maviliğe neden olan çürük ise kan damarlarında oluşan şok nedeniyle meydana gelir ve iyileşmesi birkaç gün sürebilir. Çünkü vücut, kanı temizledikçe rengi açılmaya mor sarı ya da pembe tonlarına dönüşmeye ve sonunda da geçmeye başlar.