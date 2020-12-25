Bebeklerde Karın Ağrısı Neden Olur, Ne İyi Gelir? Karın Ağrısını Geçiren Doğal Yöntemler

Bebeklerde meydana gelen karın ağrıları çoğunlukla geçicidir. Eğer bu ağrılar sürekli olarak devam ederse vakit kaybedilmeden doktora gidilmesi gerekmektedir. Yetişkin insanlarda ortaya çıkan karın ağrısı problemleri bebeklerde ya da çocuklarda da ortaya çıkabilmektedir. Bu durum geçici bir süre olsa da bebeklerin ve çocukların sıkıntılı zamanlar geçirmesine neden olur.

Bebeklerde Karın Ağrısı Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Bebeklerde meydana gelen kabızlık problemlerinin büyük çoğunluğu kabızlık veya kolik gibi sıkıntılar nedeni ile meydana gelmektedir. Özellikle bebekler vücutlarındaki ağrıları anlatamazlar. Bu sebeple de bebeklerdeki ağrıların teşhisinin konması ve tedavisinin yapılması oldukça zor bir süreçtir.

Bebeklerdeki karın ağrısı belli dönemlerde ortaya çıkar ve sonrasında kendiliğinden geçer. Ancak bazen bu durum sürekli devam edebilmektedir. Bu durumda doktora gidilmesi çok önemlidir. Çünkü sürekli devam eden bebeklerdeki karın ağrılarının altında farklı bir hastalık olabilmektedir.

Karın bölgesindeki ağrıların nerede olduğu oldukça önemlidir. Sürekli devam eden bu ağrılarda bebeğin o taraftaki organları ile ilgili hastalıklar olabilir. Çeşitli iltihaplar, bakteriler ve viral hastalıklar bebek ve çocuklarda karın ağrılarına neden olabilmektedir.

Bebeklerde Karın Ağrısı Ebeveynler Tarafından Nasıl Anlaşılır?

Eğer bebeklerin karnında ağrı durumu söz konusu ise bu gibi durumlarda bebekler belli başlı hareketler yaparlar. Bu hareketler takip edilerek bebeğin karnının ağrıyıp ağrımadığını anlamak mümkündür.

Karnın normalden çok daha şişkin görünmesi

Bebekte sebebi belli olmayan huzursuzlukların oluşması

Bebeğin belli zamanlarda ağlama krizleri yaşaması

Bebeğin ağrı durumunda bacaklarını karnına doğru çekme hareketi yapması

Bebeklerde sürekli olarak gaz oluşması

Bu gibi durumlar gözlemleniyorsa bebeklerde karın ağrısı olduğunu söylemek mümkündür. Bu ağrılar genel olarak normal kabul edilir ve geçicidir. Ancak ağrılar uzun süreli devam ediyorsa o zaman muhakkak bir doktora gidilmesi ve altında yatan sebebin bulunması gerekmektedir.

Karın Ağrısını Geçiren Doğal Yöntemler

Bebeklerde yaşanan karın ağrıları kolik olarak devam ediyorsa o zaman doğal yollarla bu ağrıların hafifletilmesi sağlanabilmektedir. Katı gıdaya geçmemiş bebekler için bu yöntemleri annelerin uygulaması ve emzirme ile bebeğe geçmesi sağlanmalıdır.

Rezene çayı bebeklerdeki karın ağrısına oldukça iyi gelmektedir. Bunun yanında günlük olarak nar yenilmesinin de karın ağrısını aldığı bilinmektedir. Çok gazı olan bebeklere bir çay kaşığı nar suyu içirilmesi ağrısına iyi gelecektir.