Bebeklerde Kilo Alımı Nasıl Olmalıdır? Aylık Kaç Kilo Aldığında Normal Sayılabilir?



Anneliği ilk defa tadacak olan kadınlar, bebeğinin sağlıklı büyümesi için bebeğin boyunu ve kilosunu yakından inceler.



Bebekler Hangi Ayda Kaç Kilo Olmalıdır?



Bebeklerin büyüme süreci, anne ve babalar tarafından yakından takip edilmelidir. Bunun için ebeveynlerin bebeklerinin hangi ayda kaç kilo olması gerektiğini bilmesi gerekir. Ülkemizde erkek bebekler, genellikle kız bebeklerden daha uzun ve daha kilolu oluyor.



40 haftasını doldurarak yeni doğmuş bir bebeğin 3 kilo ile 3 kilo 600 gram arasında olması gerekir. Bu bebeklerin boyunun ise, 48 ila 52 cm olması beklenir. Doğumdan sonra bebek, ağırlığının yaklaşık olarak %6-’unu kaybeder. Bu da yaklaşık olarak 180-300 grama tekabül eder. Fakat bebek, yaşamının yaklaşık 10. gününde yeniden eski kilosuna kavuşur.



Bebeklerde Kilo Alımı



Bebeklerde ilk 6 ay kilo artışı çok önemlidir. Bebeklerin ilk altı ayda alacağı kilo 600 gram ile 1000 gram arasında değişir. 6. aydan sonra bebeklerin büyüme hızı yavaşlar. Bu nedenle bebekler, 6. aydan 12. aya kadar yaklaşık olarak 400 gram ile 600 gram arası kilo alması beklenir. Bebeğinizin gelişimini bu oranlara bakarak takip edebilirsiniz.



Bebeğin daha az ya da daha çok kilo alımı ilerde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için düzenli olarak gerekli oranda kilo alması ve boyunun uzaması gerekir. Bu nedenle anne ve babaların bebeklerinin sağlıklı gelişimi için bebeğin ne kadar kilo alması gerektiğini ve boyunun ne kadar uzaması gerektiğini bilmesi gerekir.



9 Ayı Dolduran Bebeğin Boyu Ne Kadar Olmalıdır?



Zamanında doğan bir kız bebeğin boyu, 50-54 cm, erkek bebeğin ise, 51-56 cm olması gerekir. Genelde bebeklerin ikinci üç ayda boyu, 6-7 cm, üçüncü ayda ise 5 cm kadar uzar. Bebeğinizin bu kriterlere uygun gelişim göstermesi ise bebeğinizin sağlıklı olduğunu gösterir. Fakat erken ya da prematüre doğan bebeklerde boy be kilo gelişimi biraz daha geriden gelebilir.



Bebeğin geçirdiği hastalıklar da bebeğin gelişimini etkiler. Bebeğin boy ve kilosunun değişiminde bebeğin genetik yapısı da önemli bir rol oynar. Her bebeğin gelişimi farklı olsa da bebeğin normal sınırlar içinde gelişimi oldukça önemlidir.