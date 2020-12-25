Bebeklerde Kızamık Belirtileri Nelerdir? Kızamık Neden Olur, Nasıl Geçer?

Kızamık, bir tür çocukluk çağı hastalığıdır. Bu hastalık, cilt ve deride kırmızı noktalar halinde oluştuğu için kızamık adını almıştır.

Bebeklerde Kızamık Belirtileri Nelerdir?

Kızamık hastalığının, vücudu enfekte ettikten sonra yaklaşık 8 - 12 gün kadar bir kuluçka süresi vardır. Kızamık hastalığı hastaya bulaştıktan sonra çeşitli belirtilerle birlikte varlığı anlaşılan bir hastalıktır. Kızamık hastalığının belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Yüksek ateş

Halsizlik

Burun akıntısı

Hapşırma ve öksürük

Derinde döküntülenmeler

Yorgunluk

Şişmiş ve ışığa duyarlı hale gelmiş gözler

Ağız içinde oluşan küçük gri renkte lekelenmeler

Kuru öksürük

Kızamık hastalığının ilk belirtileri görülmeye başlandıktan yaklaşık 2 ila 4 gün sonra, vücutta döküntülenmeler başlar. Bu döküntüler kırmızı ve kahverengi renkli çok hafif bir şekilde kabarık olan noktalar şeklinde oluşurlar. Kızamık döküntüleri vücutta yüz ve baş bölgesinden başlayarak çoğalır.

Vücudun geri kalanına yayılımı hastalığın ilerleyen günlerinde gerçekleşir. Bu döküntüler oluşmaya başladıktan sonra vücut ısısı 40 - 41 dereceye kadar çıkabilir. Kızamık döküntüleri yaklaşık 4 - 5 gün boyunca devam eder ve zamanla solarak kaybolmaya başlar. Döküntülerin kaybolması hastanın ateşinin de düşmesini sağlar.

Kızamık Neden Olur? Kızamık Nasıl Geçer?

Kızamık hastalığı bir çocuk hastalığı olarak geçse de aşılanmamış her bireyde görülebilir. Kızamık hastalığına sebep olan kızamık virüsüdür. Bu virüs insanlar yoluyla taşınır ve aşısız insanları, çocukları ve bebekleri enfekte eder. Kızamığa karşı geliştirilen en yaygın koruma yöntemi aşılanmaktan geçer.

Kızamık aşısı çocuklara 2 doz halinde yapılır. İlk doz aşılanmadan sonra kızamık koruması %93 seviyesine kadar çıkar. 2. doz aşının yapılmasıyla kızamık koruma seviyesi %97'ye çıkar. Aşılanmamış bireylerin kızamık olduğu düşünülen kimselerle temas halinde olmaması gerekir.

12 aydan küçük olan bebeklere kızamık aşısı yapılması önerilen bir durum değildir. Çünkü bu yaştan küçük bebekler anne sütünden geçen antikorlar sayesinde hastalıklara karşı dirençli durumdadırlar. 12 aydan küçük bebeklerde kızamık salgını durumlarında mecburen aşılama yapılması gerekebilir. Ancak bu aşılanmalar belirlenen 2 dozdan birisi yerine sayılmaz. Bebeklerin büyüyüp uygun yaşa geldiklerinde tekrar normal kızamık aşı dozlarını 2 doz halinde almaları gerekir.