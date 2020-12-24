Bebeklerde Kızarıklık, Kaşıntı Ve Döküntü Sebepleri Nelerdir? Vücuttaki Kızarıklar Nasıl Geçer?

Bebeklerin vücudunda meydana gelen kızarma ve kabarma durumları ebeveynlerin endişelenmesine neden olur. Ancak bu durum çoğunlukla kötü bir sebepten ötürü değildir. Bebeklerin cildinde meydana gelen kızarıklık problemleri sık sık karşılaşılan bir durumdur.

Bebeklerde Kızarıklık, Kaşıntı ve Döküntü Sebepleri Nelerdir?

Bebeklerin doğumundan itibaren bazı cilt problemleri ile karşılaşılabilmektedir. Bebeklerde sivilce gibi kızarıklık durumu da bunlar arasında yer alır. Bebek cildi bir yetişkine kıyasla oldukça hassastır. Bu sebeple dış etkenlerden çok kolay bir şekilde etkilenerek reaksiyon gösterebilmektedir.

Bebeklerde görülen kızarıklık, kaşıntı ve kabarma gibi problemler çoğunlukla sinek ısırığı sebebi ile olmaktadır. Bu korkulacak bir durum değildir. Merhem ile geçebilecek bir durumdur.

Vücuttaki Kızarıklıklar Nasıl Geçer?

Özellikle yaz aylarında sineklerin çok olması sebebi ile bebeklerde sinek ısırığı sıklıkla görülmektedir. Sinek ısırığı probleminin önüne geçmek amacı ile bebeklerin iyi bir şekilde korunması gerekir. Eğer sinek ısırığı problemi ile karşılaşılırsa böyle bir durumda da doktora danışılarak kaşıntıyı ve kabarmayı önleyecek merhemler kullanılmalıdır.

Bebeklerde Kızarıklık ve Kabarma Sebepleri Nelerdir?

Bebeklerde genelde bu gibi durumlar sineklerin ısırması nedeni ile olur. Ancak bebeklerin cildi oldukça hassastır ve en ufak olayda bile cilt reaksiyon göstererek kızarabilir. Bunun için dikkatli olmak gerekir.

Bebeklerde meydana gelen kızarıklık ve kabarma gibi problemlerin başlıca sebeplerden biri de sıcak havadır. Sıcaklarda çok fazla giydirilen bebekler terleyebilir. Terleme nedeni ile cildi reaksiyon gösterip küçük sivilce gibi kızarıklıklar olabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için de bebeklerin hava durumuna uygun bir şekilde giydirilmesi gerekmektedir.

Bazı durumlarda da bebeğin bünyesi yediği bir yemeğe reaksiyon gösterebilir. Bu durum çoğunlukla katı gıdaya yeni geçmiş olan bebeklerde görülen bir durumdur. Ancak sadece emen bebeklerde de annenin yediği yiyeceklerden dolayı kızarıklık ya da kabarma problemleri görülebilmektedir.

Bebeklerde Kızarıklık ve Kabarma Problemleri Nasıl Giderilir?

Öncelikle bebekte cilt reaksiyonuna sebep olan durumun belirlenmesi gerekir. Bunun içinde bebeğin mutlaka doktora götürülmesi gerekmektedir. Bebekte meydana gelen kızarıklıkların pek çok sebebi olabilir.

Bebeklerde Kızarıklık ve Kabarma Tedavisi

Bebeklerde meydana gelen cilt rahatsızlıkları belirlendikten sonra buna uygun merhemler ile sorunlar kısa sürede çözümlenebilmektedir. Ancak ebeveynler kendi başlarına merhem kullanmamalıdır. Bu durum kızarıklıkların artmasına sebep olabilir. Mutlaka bir doktor kontrolüne gidilmesi önerilmektedir.