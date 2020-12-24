Bebeklerde Kolik Belirtileri Nelerdir? Kolik Sancısı Nasıl Geçer?

Kolik sorunu yaklaşık olarak bebeklerin %20'sinde görülen bir durumdur. Bu konuda bebeklerde kolik teşhisi konulabilmesi için, 3 veya 4 aylıktan küçük olan bebeklerde haftanın üç günü boyunca, günde 3 saat ağlama veya kasılma gibi durumlar yaşanmalıdır.



Bebeklerde Kolik Belirtileri Nelerdir?



Mutlaka çözülmesi gereken bir sorun olarak ön plana çıkan bebeklerde kolik özellikle beslenme ve uyku düzenini önemli oranda bozmaktadır. O yüzden Mutlaka yaşanabilecek böyle bir sorun karşısında, belirtileri takip etmek ve buna göre tedavi yöntemleri ele almak çok önemlidir.



- Genel olarak bebekler bacaklarını karınlarına doğru çekerler ve gergin bir şekilde tekrar uzatırlar.

- Ağlama esnasında sırtlarını bir yay gibi gererler.

- Ağlarken kıpkırmızı olurlar ve yüzleri acıyormuş gibi bir ifadeye bürünür.

- Elini yumruk yaparken aynı zamanda kol ve bacaklarını savururlar.

- Karınları şiş olur.

- Genel olarak kaka yaptıktan ya da gaz çıkardıktan sonra geçer.

- Daha fazla ve daha yüksek sesle ağlarlar.



Bu gibi birden fazla belirtiler aynı anda ortaya çıktığı vakit, belirlenmiş süre içerisinde meydana geldiğinde mutlaka uzman bir doktora başvurmak en önemli husustur.



Bebeklerde Kolik Sancısı Nasıl Geçer?



Gaz sancısı ile beraber meydana gelen kolik bebek sorunu, minik yavruların ağlamasına ve fiziksel olarak bazı belirtiler göstermesine neden olur. Bu rahatsızlığı konusunda bebeğin rahatlaması için belli başlı bazı yöntemler bulunmaktadır. Ele alınan yöntemlerin bazıları işe yararken bazıları ise bebeklerin ağlamasını kesmeyebilir.



- Yavaş ve ritmik bir biçimde pusette veya kucakta sallanmalıdır.

- Bebeğin sırtına ve poposuna hafif ritmikler eşliğinde vurulmalıdır.

- Dinmek bilmeyen ağlama krizleri için arabayla gezdirmek işe yarayabilir.

- Böyle durumlarda emzirmek ya da emzik vermek etkili olabilir.

- Ilık su ile yıkamak ve banyo esnasında bebeğin sırtına ve karnını okşamak değerlendirilebilir.



Tüm bu yöntemler elbette geçici bir etki yaratır. Önemli olan söz konusu belirtiler olduğu vakit geçici çözüm yöntemleri ile beraber, en yakın zamanda doktora başvurmaktır.



Bebeklerde Kolik Söz Konusu Olduğunda Ne Zaman Doktora Gidilmelidir?



Bebekler ağlamaya da üşüme ve acıkma söz konusu olduğu zaman ağlayarak durumlarını ifade ederler. Ancak bazı zamanlar ağlama krizleri saatleri dönüşür ve fiziksel açıdan da birtakım tepkiler göstermeye başlarlar. İşte böyle durumlar söz konusu olduğunda doktora başvurma zamanının geldiğini anlamak gerekir.