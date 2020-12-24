Bebeklerde Kulak Ağrısı Belirtileri Nelerdir? Ağrı Neden Olur Ve Nasıl Geçer?

Kulak ağrısı her zaman için ertelenmemesi gereken bir sorundur. Bu bebeklerde kulak ağrısı rahatsızlığı daha çok ağlamaya sebep olur.



Bebeklerde Kulak Ağrısı Belirtileri Nelerdir?



Günümüzde bebeklerin doğumundan sonra yer alan ilk 48 aylık dönem ebeveynler için çok zorlu süreçler olmaktadır. Bebeğin sürekli ağlaması durumu, hasta olması durumu, ek gıdalara bağlı olarak alerjik reaksiyonlar durumu ve ya gaz problemleri gibi pek çok sıkıntıyla baş etmek zorundalar. Buna ek olarak kulak ağrısı bebekleri huzursuz eden ve de sürekli ağlamasına sebep olan bir problemdir. Bu duruma bebeklerde genel olarak ateş, kulak acısı, işitme güçlüğü ve iştah bozuklukları gibi bazı etkenler olarak kendini göstermektedir.



Bebeklerde Kulak Ağrısı Neden Olur?



Genel olarak ilk 6 aylık süreçlerde kulak ağrıları yerine daha sık kulak akıntıları yaşanır. Ayrıca 6. aydan itibaren de kulak ağrıları daha çok hissedilebilir şekilde de kendini gösterebilmektedir. Buna ek olarak bebeğin kulak ağrısı olma durumunu anlamak zordur. Ayrıca bebekler elini kulağına doğru götürüyor ise kulağında akıntı var ise kulak içinde sarı renkli olan koyu kıvamlı akıntılar birikiyor ise kulak ağrısına işaret olmaktadır.



Bebeklerde Kulak Ağrısı Nasıl Geçer?



Genel olarak bebeklerde yer alan kulak ağrıları sık sık görülebilen durum olmaktadır. Kulak ağrıları çok basit olduğu kadar riskli bir durum olabilir. Böyle durumlarda da ilgili bir Kulak Burun Boğaz uzman doktoruna bebeğinizi gösterip detaylı tedavi ettirmelisiniz. Ayrıca evde uygulayabileceğiniz bazı birtakım yöntemlerde mevcut vardır. Fakat bebeklerin günümüz gelişme evrelerinde evde bazı çözüm yöntemleri uzmanların tarafından önerilmemektedir.



Bebeğinizin kulağına bir kulak çöpü sokup temizlemeye çalışmayın. Ayrıca sigara içiyor iseniz bebeğinizin yanında içmemelisiniz. Bebeğinizi kalabalık olan ortamlardan uzak tutun ve bebeğinizin kulağında da yabancı bir cisim var ise siz çıkarmak adına uğraşmayın, mutlaka bir en yakın sağlık kuruluşlarına gidin. Bebeğinizi kulağına hiç bir zaman bilmediğiniz ilaçları damlatmayın.



Buna ek olarak işitme kaybı durumlarının olup olmadığını anlamak amacı ile bebeğinize çok yüksek bir ses ile bağırmayın. Deniz ve ya havuz gibi çeşitli sulardan bebeğinizin de kulak iltihabı olabileceğini hiç bir zaman unutmayın. Mutlaka bu durumlarda dikkatli olun.