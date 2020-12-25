Bebeklerde Mantar Neden Ve Nasıl Olur? Mantar Tedavisi İçin Bitkisel Öneriler Nelerdir?



Nemli ortamlarda ortaya çıkan ve mikroskobik gözlem ile anlaşılan mantarlar, bebeklerin bez kısmında meydana gelen sorunlar arasında yer alır. Sıcak bölgelerde ortaya çıktığı için bebeklerin bez bölümlerinde meydana gelirken, aynı zamanda bulaşıcı bir rahatsızlık olarak da ön plana çıkıyor.



Bebeklerde Mantar Neden Olur?



Mantarlar daha çok sıcak, nemli ve terli bölgeleri tercih eder. Bu konuda eğer bebeğin bezi sık olarak değiştirilmiyor ise, mantar oluşumu için en uygun ortamın yaratıldığını söylemek mümkün. Özellikle minik yavruların cildi çok hassas olduğu için, bu sorun daha ciddi noktalara ulaşabilmektedir.



Bunu fırsat olarak bilen mantarlar bebek bezinde meydana gelir ve bebeklerin zayıf bağışıklık sistemlerini kullanırlar. Aynı zamanda bebeğe verilen antibiyotik ya da süt üzerinden de bebeklerde mantar oluşumu söz konusu olabiliyor. Aynı zamanda tatlı içecekler ile mama gibi Besin kaynakları üzerinden de mantar meydana gelebilmektedir.



Bebeklerde Mantar Nasıl Olur?



En çok merak edilen konular içerisinde bebeklerde mantar oluşumunu nasıl meydana geldiğidir. Mantar oluşumu zemini için aslına bakılırsa en uygun ortam bebeklerin bez bölümleridir. Bu canlar gözle görülmeyen mikroorganizmalardır ve sıcak, terli ve nemli ortamlarda ortaya çıkarlar. Tabii belli başlı bazı nedenlerden dolayı kullanılan antibiyotik veya süt takviyesinde de ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Bu durum genelde pişik ile karıştırıldığı için mutlaka meydana gelen belirtiler karşısında uzman bir doktora başvurmak gerekir.



Bebeklerde Mantar Tedavisi İçin Bitkisel Öneriler Nelerdir?



Bu konuda öncelikle lezyonları temizlemek ve mantar karşıtı damlalar kullanmak önemli husustur. O yüzden mutlaka ilk olarak uzman bir doktor kontrolü altında tedavi süreci en önemli unsurdur. Tabii antibiyotik tedavisi de yine çözüm yöntemleri içerisinde önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Tabii bunun dışında yeşil sebze karışımı ile beraber küre olarak hazırlanmış besin kaynakları kullanılabilmektedir. Bebeğin yaşına bağlı olarak doktor önerisi altında verilecek bitkisel besin takviyesi, bebeğin kısa süre içerisinde mantar probleminin önüne geçebilir.



Bebeklerde Mantar Belirtileri Nelerdir?



Özellikle bebeklerin bez bölgesinde meydana gelen birtakım belirtiler mantar olduğunu ortaya çıkarır.



- Parlak kırmızı lezyonlar

- Küçük satelit (uydu) lezyonlar

- Pul pul deri dökülmeleri ile iltihaplanmalar

- Dil ve dudak içi ile beraber yanaklarda meydana gelen beyaz ve gri plaklar