Bebeklerde Menenjit Aşısı Ne Zaman Yapılır, Yan Etkileri Nelerdir?

Başta enfeksiyon sorunlarının önüne geçmek üzere, aynı zamanda bebek ölümlerini önemli oranda azaltabilmek için aşılama çok önemlidir. Sağlık Bakanlığı takvimine uygun şekilde ele alınan aşılama içerisinde menenjit aşısı da gelir. Anne ve babalar ise bu aşı açısından yan etkilerinin ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.



Bebeklerde Menenjit Aşısı Ne Zaman Yapılır?



Özellikle Meningokok hastalığı bebeklikten itibaren yetişkinlerde meydana gelen bir sorundur. Ancak özellikle bebeklerde çok daha ciddi bir potansiyel teşkil eder. Diğer yandan salgın bir hastalık olarak da öne çıkan bu rahatsızlık ile beraber, birçok sağlık problemine karşı menenjit aşısı yapılır. Genel olarak 2 yaş ve altı bebekler için bu aşı gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda 9 ile 23 aylık arasındaki bebekler adına 3 ay ara ile iki doz gerçekleştirilir. Kasa içerisine enjeksiyon şeklinde gerçekleştirilen bebeklerde menenjit aşısı, özellikle deri altına gerçekleştirilen bir aşıdır.



Bebeklerde Menenjit Aşısı Yan Etkileri Nelerdir?



Menenjit aşısı ile beraber bebeklerde meydana gelen bazı ufak tefek yan etkiler söz konusu olabilir. Bunlar özellikle hafif reaksiyon şeklinde gerçekleşir. Genel olarak aşının yapıldığı yerde bir veya iki gün kızarıklık ve küçük ağrılar yaşanabilir. Bu lokal reaksiyonlar çok büyük bir etki yaratmaz. En çok hafif Ateş meydana gelir ve bu durum çocukların yaklaşık %2’sini kapsar. Bunun dışında herhangi bir yan etki olmadan, menenjit aşısı 2 yaşından küçük bebekler için uygulanabilir. Böylece birçok hastalığın, enfeksiyonun ya da zararlının önüne geçme imkânı elde edilir.



Menenjit Aşısı Ne Zaman Uygulanmaz?



Belli başlı bazı durumlar söz konusu olduğunda menenjit aşısının uygulanmaması daha doğrudur. Tabii bu durum uzman bir doktorun ele alacağı kararlar doğrusunda verilir.



- Menenjit aşısı içerisindeki etkili maddeye alerjisi olan bebeklere uygulanmaz.

- Eğer çocukta gullian-barre sendromu var ise menenjit aşısı yapılmaz.

- Herhangi bir beyin hastalığı konusunda teşhis konulmuş ise menenjit aşısı yapılmaz.



Bu gibi hususlar söz konusu olduğunda menenjit aşısı minik yavrular için uygulanmaz. Ancak bunun dışında daha sağlıklı bir yaşam ve gelişim süreci gerçekleşebilmesi için, aşı takvimine uygun şekilde menenjit aşısının yapılması çok önemlidir.