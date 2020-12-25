Bebeklerde Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir? Mide Üşütmesinin Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde meydana gelen mide üşütmesi hastalığı bir diğer adı gastroenterit olarak da bilinmektedir. Bu hastalık bir virüs sebebiyle meydana gelir.

Bebeklerde Mide Üşütmesine Ne İyi Gelir?

Bebeklerde var olan mide üşütmesi hastalığına en iyi gelen şeylerden birisi dengeli ve düzenli beslenmektir. Dengeli ve düzenli beslenmek bu hastalığı geçirten en önemli hususlardan biridir. Bunun yanı sıra bebeklerde mide üşütmesi hastalığına diğer adıyla gastroenterit hastalığına yakalanan bebeğin, o hastalıktan kurtulması için bolca sıvı takviyesi alması gerekir.

Yiyecek olarak bu hastalığa sahip olan bebeklere püre şeklinde yiyecekler yedirmek bunun yanı sıra lif açısından bol besinler tükettirmek, bu hastalığı daha kolay bir şekilde atmasına yardımcı olacaktır. Aynı zamanda bebeğin bu hastalığa hiçbir şekilde yakalanmaması için temiz bir şekilde bakılmalı, bebeklik aşılarını tam bir şekilde olması gerekmektedir.

Mide Üşütmesinin Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde mide üşütmesinin birçok belirtisi olmaktadır. Zaten bebeklerde mide üşütmesi yani gastroenterit hastalığının teşhisinin yapılabilmesi için bu belirtilerden faydalanılması gerekmektedir. Bu belirtiler bebeğin yemek yememesi yani iştahsızlık durumu, bunun yanı sıra ateş, bebekte çok sık görülen mide bulantısı, fazla gaz, kusma aynı zamanda bebeğin ishal olması, bağırsak hareketlerinde farklılık bulunması, bunların yanı sıra da karın ağrısı ve halsizlik bebeklerde bu hastalığın en yoğun belirtileri olmaktadır.

Bebeklerde Mide Üşütmesinden Korunma Yolları

Bebeklerde mide üşütmesinden korunmanın birçok yolu bulunmaktadır. Bebeklerde mide üşütmesi yani gastroenterit olarak adlandırılan hastalık bir virüs yoluyla bulaştığından, bu hastalıktan korunmanın en büyük yolu temizliktir. bebeklerin temiz bir alanda, temiz bir şekilde bakılması gerekmektedir

Özellikle bebeklerin el temizliğine çok fazla özen gösterilmesi gerekir. Çünkü bebekler ellerini sürekli bir şekilde ağızlarına getirdikleri için elleri temiz olmayan bebeklerin bu hastalığa yakalanması çok daha kolay olmaktadır. Bunun yanı sıra bebeğin düzenli olarak bol sıvı tüketimi, aynı zamanda dengeli ve düzenli beslenmesi de bu hastalıktan korunmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Bebeğin dengeli ve düzenli beslenmesi ile güçlü bir bağışıklık sistemi olması bu virüse karşı daha büyük bir direnç sağlamasına yardımcı olmaktadır. Bu korunma yollarını uygulayan ebeveynlerin bebeğinin bu hastalığa yakalanma riski daha düşüktür.