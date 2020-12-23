Bebeklerde Normal Tsh Değeri Kaç Olmalıdır? Tsh Yüksekliği Nasıl Düşürülür?

Bebeklerin bazılarında doğumları itibarıyla tiroid değerlerinde yani TSH değerinde düşüklük veya yükseklik meydana gelebilmektedir. Bu durum bebekte farklı rahatsızlık ve belirtilere yol açmaktadır.



Bebeklerde Normal TSH Değeri Kaç Olmalıdır?



TSH, hipofiz bezinden salgılanan hormonlardan birisidir. Bu hormon tiroid bezinin uyarılmasını sağlamak ile görevlidir. Bu sebeple tiroid bezi de vücudumuz için önemli bir bez olduğundan ötürü TSH seviyesi de dolaylı olarak önem arz etmektedir. TSH hormonu genel olarak biyokimyasal olaylarda düzenleyici bir göreve sahiptir.



Normal bir bebekte tsh değeri 0.35 ve 4.30 arasındadır ancak yaş artışı ile birlikte bu değerde yükselebilmektedir. TSH değerinin bebeklerde yüksek veya düşük olması bazı hastalıklara yol açabilmektedir. Bu nedenle bebeklerin doğumu itibariyle bu gibi hormon değerlerinin kontrolünün yapılması gerekmektedir.



TSH Yüksekliği Nasıl Düşürülür?



Tsh yüksekliği düşürülme şekli doktor tarafından belirlenmektedir. Doktor anormal bir şekilde TSH seviyesinin yüksekliğine farklı tedavi yolları uygulamaktadır. Örnek olarak hastaya günlük TSH yüksekliğini düşüren ilaçlar verebilmektedir. Bunun yanı sıra doğal tiroksin hormonu ve bazı takviyeleri, bunun yanında demir kalsiyum gibi ilaç emilimini etkileyen maddeler de verebilmektedir.



Ancak bunlardan önce TSH seviyesinin neden yükseldiğinin tespitinin yapılması gerekir. Bunun tespiti için ilk olarak hastanın öyküsü dinlenir ve diğer hormonlarına, diğer tahlil sonuçlarına bakılarak bir tedavi yöntemi uygulanır. TSH yüksekliği tedavisi hastalara özel olarak uygulanmaktadır . Tıbbi tedavilerin yanı sıra TSH yüksekliği yaşayan hastalar bazı bitkisel yöntemlerle de bu hastalıktan kurtulabilmektedir.



TSH Yüksekliği Ne Anlama Gelmektedir



TSH yüksekliği kanda her şey normal iken bunun yanı sıra tiroid hormon düzeyinin de düşük olmasına rağmen tiroid bezinin faaliyetlerini normal şekilde yerine getirmediğini gösterir. Bu durum hipotiroidi olarak adlandırılmaktadır. Hipotiroidi rahatsızlığında metabolizma normale göre yavaşlar. Hastalık başlangıç aşamasında çok fazla rahatsızlık vermezken ilerledikçe belirtileri büyümektedir. Hastalığın ilerlemesi en çok obeziteye sebep olmaktadır. Bunun sebebi metabolizmanın normale göre yavaşlamasıdır.



Obezitenin yanı sıra kalp hastalıklarına, depresyona, bazı eklemlerin ağrımasına, düşük de olsa kısırlığa neden olabilmektedir. Kalbi etkilediği gibi beynin bazı nörolojik semptomlarını da harekete geçirmektedir. Bunların yanı sıra da saçlarda da zayıflamaya neden olabilmektedir. Bu hastalık uzun bir süre tanısı konulamayan ve tedavi edilmezse miksödem denen hayatı tehdit edici bir tablo ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple insanların TSH seviyelerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri gerekir.