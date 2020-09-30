Bebeklerde öğle uykusu hakkında bilinmeyenler

Gece uykusu kadar önemli olan bir diğer uyku da öğle uykusudur. Uyku, öğretilen bir süreçtir. Eğer doğru yöntemlerle bebeğinizi bu konuda eğitebilirseniz bebeğiniz hem öğlen hem de gece çok rahat uyuyabilecek bir yapıya sahiptir. Burada istisnalar olabilir tabii ki. Sağlık sorunları olan bebekleri bu konunun dışında tutabiliriz.

Öğle uykusuyla ilgili bazı yanlış bilgiler duymuş olabilirsiniz. Mesela öğlen uyuyan bebek gece uyumaz ya da öğlen uzun uyudu gece kısa uyuyacak. Uzmanların görüşü ise tam tersi yönde: Uyudukça uyku süreleri uzar. Yani öğlen iyi bir uyku uyuyan bir bebek gece de çok güzel ve kesintisiz bir uyku uyuyabilir.

Sizin yapmanız gereken gerekli koşulları hazırlamak olmalı ilk planda. Sessiz ve loş bir ortam, uygun oda sıcaklığı, rahat bir yatak bu koşulları oluşturur.

Uzmanlar bir bebeğin 4 yaşında kadar öğle uykusuna ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Yapılan araştırmalarda öğlen uykusunu iyi alan bir bebeğin, daha neşeli, daha iştahlı ve uyumlu olduğu gözlenmiş.

Peki bir bebek hangi yaşta kaç saat uyku uyumalıdır?

5 aya kadar günde ortalama 4 saat

6-8 ay arasında günde ortalama 3,5 saat

1 yaşına kadar günde ortalama 3 saat

12-18 ay arasında günde ortalama 2,5 saat

4 yaşına kadar günde ortalama 2 saat