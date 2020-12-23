Bebeklerde Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Neden Olur? Evde İltihaba İyi Gelen Şeyler Nelerdir?

Bebeklerde orta kulak iltihabı sıklıkla görülmektedir. Bunun yanında bu durumdaki bebek ve çocukların ailelerini yapılacaklar konusunda bilgili olmasıyla rahatlıkla atlatılmaktadır.



Bebeklerde Orta Kulak İltihabı Nasıl Geçer, Neden Olur?



Bebeklerde kulak iltihabı sık görülmektedir. Bunun sebepleri ise şunlar olmaktadır:

Bebeklerde görülen kulak iltihaplarının sebebi bakteri ve virüsler olmaktadır.

Genellikle grip ve nezle gibi üst solunum yolu hastalıklarından sonra başlamaktadırlar,

Kulak iltihabının sıklıkla görülmesinin sebepleri ise şu şekilde sıralanabilir:

Bebeklerin kreş ve anaokulu gibi toplu yerlerde bulunması,

Bebeklerin bulundukları ortamda sigara dumanına maruz kalması,

Bebeklerin kötü havaya maruz kalması,

Bebeklerin iyi havalandırılmayan kapalı ortamlarda bulunması,

Geniz etinin büyümesi,

6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukların kulaklarının fiziksel özellikleri kulak iltihabına neden olabilmektedir.

Biberonla yatarak beslenen bebeklerde,

Mevsimsel alerjisi olan bebekler,

Eğer bebeğinizde kulak enfeksiyonundan şüpheleniyorsanız öncelikle bebeğinizi doktora götürmeniz gerekmektedir. Doktor enfeksiyonun türüne göre gerekli tedaviyi başlatacaktır. Daha sonrasında ise semptomları rahatlatmak için doktorunda izni ile evde yardımcı yöntemler uygulanabilir.



Evde İltihaba İyi Gelen Şeyler Nelerdir?



Tedaviye başladıktan sonra doktorunuzun da bilgisi dahilinde bebeklerinize destekleyici tedaviler ile yardım edebilirsiniz. Bu yöntemler ise şunlar olabilir:

Çok sıcak olmamak koşulu ile sıcak su torbası ile kulağın üzerine kompres yapılması ağrının hafiflemesine yardımcı olmaktadır.

Ağrı kesici ilaç kullanmak da ağrılarının kesilmesi için yardımcı olacaktır.

Kulak ağrısı bebekler düz yattıklarında daha da fazla artmaktadır. Bu sebeple bebekler yatış pozisyonundayken başlarının yükseltilmesi ağrılarını hafifletecektir.

Bebeklerde görülen kulak iltihaplarında kulak temizlendikten sonra 2 damla anne sütü damlatılması tedaviye yardımcı olacaktır.

Bebeklerin kulak ağrılarına iyi gelen bir diğer yöntem ise kulak arkasına viks sürmek olmaktadır.

Son olarak bebeklerin kulaklarına rendelenmiş soğanın suyunun damlatılması da tedaviye yardımcı olmaktadır.

Bebeklerde Kulak İltihabı Belirtileri



Bebeklerde bir hastalığın anlaşılması her zaman kolay olmamaktadır. Bunun için bebeklerin sürekli olarak gözlemlenmesi gerekmektedir. Kulak iltihabı olan bebeklerde görülen belirtiler ise şunlar olmaktadır.

Sürekli olarak ve ortada hiç bir neden yokken ağlama,

Başı sürekli olarak sağa ve sola doğru sallama,

Özellikle gece uykularının bozulması veya uykuya dalmada güçlük,

Hafif ateş,

İltihap olan kulağı çekiştirme veya sürekli olarak oynama,

İştahsızlık,

Kulak akıntısı.