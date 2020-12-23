Bebeklerde Pamukçuk Belirtileri Nelerdir, Nasıl Geçer? Pamukçuk Nasıl Temizlenir?

İnsan vücudunun yaşam döngüsünde birçok mantar ve bakteri türü dengeli bir şekilde yer alır. Bu denge çeşitli nedenlere bağlı olarak bozulmadığı sürece hastalıklar ortaya çıkmamaktadır. Dengenin bozulması halinde bir bakteri ya da mantar çeşidi zafer kazanarak hızlı bir şekilde üremeye ve sayısını artırmaya başlar. Bu enfeksiyon hastalıklarından biri de mantar hastalığı olarak bilinen oral pamukçuktur. Pamukçuk, ağız bölgesinde oluşan bir mantar enfeksiyonudur.



Bebeklerde Pamukçuk Belirtileri Nelerdir?



Bebeklerde pamukçuk belirtileri farklı şekillerde görülebilmektedir, başlıca belirtiler şöyledir:



- Bebeğin huzursuz olması,

- Emmeyi reddetmesi,

- Memeyi ağzına almaması,

- Emme ve yutmada güçlük çekmesi,

- Nadiren de olsa ateş görülmesi,

- Bebeğin diline, damağına süt değdiği zaman çok ağlaması,

- Biberonla süt verildiğinde biberonu almak istememesi.



Bebeklerde Pamukçuk Nasıl Geçer?



Bebeklerde pamukçuk rahatsızlığına dair en çok merak edilen noktalardan biri de pamukçuğun nasıl geçeceği hususudur. Öncelikle belirtmek gerekir ki pamukçuk kendiliğinden geçen bir hastalık değildir. Mutlaka doktor kontrolünde tedavisi gerekir. Doktorlar, bebeğe pamukçuk teşhisi koyduktan sonra beslenme öncesinde verilmesi için ağız içi damlaları verebilirler. Çocuk 2 yaşından büyük ise tedavi amaçlı ağız pastilleri de verilebilmektedir. Emziren annelere, meme uçlarına sürmeleri için mantar önleyici kremler reçete edilebilmektedir.



Pamukçuk Nasıl Temizlenir?



Pamukçuğun temizlenmesi, bir diğer deyiş ile bebeklerde pamukçuk tedavisi karbonat ile yapılmaktadır. Bunun için bir çay bardağı suya bir tatlı kaşığı karbonat konulup gazlı bir bez kullanılarak nazik bir şekilde bebeğin ağzı günde 3-4 kere olmak üzere temizlenir. Bu temizleme işleminin ardından mantara karşı damlalar 7-10 gün süre ile kullanılır.



Pamukçuk için Evde Önerilen Tedaviler Nelerdir?



Bebeğinde pamukçuk rahatsızlığı görülen anneler, evde uzmanlar tarafından tavsiye edilen yöntemleri uygulayarak bu rahatsızlığa şifa bulabilirler. Tedavi için evde yapılabilecekler şöyle sıralanabilir:



- Öncelikle bebeğin içindeki beyazlığın pamukçuk olduğundan emin olmak gerekir. Emin olunduktan sonra bebeğin ağız içi temiz bir bezle silinebilir. (Lekelerin çıkmaması ve bastırıldığı zaman acı vermesi pamukçuk ihtimalini güçlendirmektedir.



- Pamukçuğun ağız içinde fazla yayılması sebebi ile bebekte yutkunma zorluğu ve isteksizliği var ise yenmesi kolay olan çorba gibi yiyecekler verilmelidir.



- Mayalı ve şekerli gıdalardan kesinlikle uzak durulmalıdır.



- Bebek emziriliyor ise meme uçları yalnız su ile temizlenmelidir.