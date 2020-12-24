Bebeklerde Parmak Emmek Nasıl Önlenir? En Kısa Nasıl Bıraktırılır?

Parmak emme alışkanlığı çoğunlukla anne sütü almayan bebeklerde daha çok görülür. Eğer parmak emme alışkanlığı 5 yaşına kadar devam ederse özellikle çocuğun ruhsal dengesinde sorunlara ve diş yapısında bozukluğa neden olabilir. Bu sebeple bu tür alışkanlıklara erkenden müdahale etmek gerekir.



Bebeklerde Parmak Emmek Nasıl Önlenir?



Bebeklerde parmak emme alışkanlığını bıraktırmak için özellikle ebeveynler bazı noktalara dikkat edebilir. Öncelikle bebeğinizin bu durumu bir alışkanlık haline getirdiğini bilmeniz gerekir. Eğer bebeğin yaptığı eylem bir alışkanlıksa ve bunu sürekli yapıyorsa hızlı şekilde alışkanlığı bıraktırmak için bazı detaylarla ilgilenebilirsiniz. Bebeğinizin parmak emme alışkanlığını bıraktırmak için yapmanız gerekenler;

- Çocuğunuz dikkatini başka yöne çekmeye çalışın. Özellikle parmak emme eğilimi başladığı anda çocuğunuzun sevdiği bir oyuncağı vererek, dikkatini dağıtın.

- Geleneksel bir işlem olmakla beraber bebeklerin parmağına limon sürmek de işe yarıyor. Özellikle ekşi tadı sebebiyle bebekler limonu pek sevmez. Bu işlem doğal bir yöntem olduğu için herhangi bir zararı da yoktur.

- Çocuğunuz eğer sizi anlayabilecek yaşta ise onunla konuşarak ve onu ikaz ederek bu alışkanlığını bıraktırabilirsiniz. Bu ikazı kesinlikle onu azarlayarak ya da bağırarak yapmayın. Bu davranışı bırakmasının daha doğru olacağını söyleyin.

- Bazı bebekler bu hareketi dikkat çekmek için de yapabilir. Bu gibi durumlarda bebeğinizi görmezden gelmek daha doğrudur. Çünkü bebeğinizin amacı dikkat çekmektir.



En Kısa Nasıl Bıraktırılır?



Bebeklerde parmak emmek alışkanlığı oldukça fazla görülen alışkanlıklardan birisidir. İlerleyen yaşlarda da bu sıkıntı ortaya çıkarsa derhal müdahale etmek gerekir. Özellikle erken yaşta müdahale edilirse çocuğunuzla ilgili pek çok ruhsal sorunun da önüne geçmiş olursunuz. Ebeveynler olarak en erken bu alışkanlığı bıraktırmak için;

- Parmak koruyucu kullanabilirsiniz. Parmak emme alışkanlığı olan bebekler için parmak koruyucu kullanmak sizlere büyük yardımcı olacaktır. Bu aparatı kullanarak kısa zamanda alışkanlığı bıraktırabilirsiniz. Belki çocuğunuz bu alışkanlıktan rahatsız olabilir. Fakat ideal ve etkili bir yöntemdir.

- Çocuğunuzu ödüllendirerek de bu alışkanlığı bırakma açısından yardımcı olabilirsiniz. Özellikle alışkanlıktan her vazgeçmesinde bir ödül vererek hem onu mutlu edebilir hem de bu alışkanlığı yapmasını engelleyebilirsiniz.