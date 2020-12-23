Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer? Yeni Doğan Bebekler İçin Sarılık Dereceleri Ve Sarılık Düşürme Yöntemleri

Yeni doğanlarda sarılık çok yaygındır. Genellikle bebeğinizin cildi ve bebeğinizin gözlerinin beyazları sarıya döndüğü için fark edilmesi kolaydır. Bebekler, kanları çok fazla bilirubin içerdiğinde sarılık olur.

Bebeklerde Sarılık Nasıl Geçer?

Yeni doğanlarda sarılık çok yaygındır. Bebeklerin cildini ve göz beyazlarını sarı yapar. Bebeğiniz doğduktan 1 ila 4 gün sonra bunu önce yüzünde ve göğsünde fark edeceksiniz.

Çok yüksek bilirubinli ve şiddetli sarılıklı bebekler çok yorgun ve sinirli görünebilir. Uyanmakta çok güçlük çektikleri için kötü emebilirler. Tedavi boyunca gıda takviyesi verip bebeğin susuz kalmasını önleyebilirsiniz.

Bebeğiniz daha sonra daha fazla bağırsak hareketine sahip olacaktır. Süt ayrıca bebeğinizin karaciğerine bilirubini işlemek için ihtiyaç duyduğu enerjiyi verecektir. Bebeğinizin dışkısı koyu yeşilden sarıya dönecektir.

Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık Derecesi Nedir?

Yaşamın ilk haftalarında daha ihtiyatlı olunması gereken sarılıklar, iltihaplanma veya tıkanma nedeniyle bir karaciğer sorunundan kaynaklanır. Bu durumlarda, sarımsı renkli bir cilde sahip olmanın yanı sıra bebekler daha huzursuz olacak, idrarları daha koyu olacak ve dışkıları daha soluk (veya neredeyse beyaz) olacaktır.

Fetüs geliştirmek için yeni doğan bebeğin çok daha fazla alyuvar ihtiyacı var. Doğumda bu fazla kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesi , kanda turuncu renkli bir pigment olan bilirubinin kan seviyelerinin hızla artmasına neden olur, bu da cildin ve gözlerin beyazlarının sararmasına neden olur. Doğumda henüz olgunlaşmamış olan bir bebeğin karaciğeri, dışkıdaki bu fazla bilirubinden kurtulmakta sorun yaşayabilir. Bebeklerin dışkılarına sarı rengi veren de bu pigmenttir.

Bebeklerde diğer sarılık derecesi ise emzirmeye bağlıdır. Anne sütü bebeğe iyi gelmez.

Yeni Doğan Bebeklerde Sarılık Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Çoğu sarılık vakası bebekler için zararsızdır. Bununla birlikte, bazı bebeklerde zararlı olabilen çok fazla bilirubin vardır. Bilirubin seviyesi çok yükselirse bebeğinizin beyin hücrelerine zarar verebilir.

Çoğu zaman sarılık kendiliğinden geçer. Işık terapisi daha sonra yardımcı olabilir çünkü bebeğinizin cildini özel bir mavi ışığa maruz bırakır. Cilt ışığı emer ve bilirubini dönüştürür. Işık terapisi genellikle hastanede yapılır, ancak bebekler bazen evde tedavi edilebilir.

Fototerapi güvenlidir. Bebeğinizin gözleri özel bir göz bandı ile korunacaktır. Cinsel organlar da korunacaktır. Işık tedavisi bazen kızarıklığa veya gevşek dışkıya neden olabilir. Bebeğinizin daha sık emzirme gibi sıvı takviyelerine ihtiyacı olabilir.

Çocuğunuzu pencere önünde gün ışığına maruz bırakmanıza gerek yoktur. Bir yenidoğanın sarı renginin yoğunluğunu değerlendirmek kolay değildir. Cilde ve gözlerin beyazına bakın. Çocuğunuzu sarı bulursanız, uykulu ise veya iyi emmiyorsa bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Bebeklerde sarılık çoğu durumda iyi huylu olsa da, bazı çok şiddetli formlar ciddi nörolojik sonuçlara (sağırlık, epilepsi, zeka geriliği) yol açabilir. Bu komplikasyonlar kernikterusta, genellikle anne ve bebek arasındaki kan uyumsuzluğuna bağlı olarak ortaya çıkar