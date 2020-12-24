Bebeklerde Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer? Ateş Ve Üşütme İçin Doğal Tedavi Yöntemleri

Kış aylarının gelmesiyle burun akıntısı ve öksürük şikayetleri akıllara soğuk algınlığını getirir. Soğuk algınlığı bebeklerde ciddi sorunlara sebep olabilecek bir hastalıktır. Bu nedenle de acil tedavi şarttır.

Bebeklerde Soğuk Algınlığı Nasıl Geçer?

Soğuk algınlığı üst solunum yollarını etkileyen viral bir enfeksiyondur. Bebeklerde anneden gelen antikorlar ilk 6 ay soğuk algınlığına yakalanma riskini engeller. Yine de havada veya yüzeylerde bulunan virüslerin soluma veya yutma yoluyla bebeklere geçmesi engellenemeyebilir. Soğuk algınlığı yaşayan bebeklerde tedavi sürecinin hemen başlatılması gerekir

Bebeklerde soğuk algınlığının çabuk geçmesini sağlamak için; emzirme aralıkları sıklaştırılmalı, burun aspiratörü kullanılarak bebeklerin burunları temizlenmeli, bol sıvı alımı sağlanmalı, burunun sık sık temizlenmesiyle nemli kalmasına özen gösterilmeli ve bebekler kalın giydirilmemelidir.

Doktora Ne Zaman Başvurulmalı?

Bebeklerin hastalanması aileler için çok üzücü bir olaydır. Soğuk algınlığında ne yapılacağını ve doktora ne zaman gidileceğini bilmek de hastalığın tedavisinde önemli olur. Bebekler sıkıntılarını anlatarak söylemezler, bu nedenle onların yerine düşünmek ebeveynlerin görevidir. Soğuk algınlığı gibi hastalıklarda bebekte bir sorun olduğunu anlar anlamaz doktora başvurulması gerekir. Çünkü bebeklerde soğuk algınlığı konusunda doktorlar en iyi tedavi yöntemlerini ve yapılmaması gerekenleri en detaylı haliyle ebeveynlere aktarırlar. Bu da hastalığın hafif ve çabuk geçirilmesini sağlar.

Bebeklerde Ateş ve Öksürme İçin Doğal Tedavi Yöntemleri

Soğuk algınlığı bebeklerde; burun akıntısı, ateş, halsizlik, öksürük, hapşırma, burun tıkanıklığı ve yorgunluk gibi belirtilere sebep olabilir. Bu durumda bebeklerin tedavi edilmesi gerekir. Kimyasal barındıran ilaç tedavisi yerine bebeklerde doğal yöntemlerle de soğuk algınlığı hastalığı kolayca giderilebilir. Soğuk algınlığında bebeklere özel burun spreyleri, antibiyotik ve ilaçlar kullanılabilir.

Bütün bunların dışında soğuk algınlığına iyi gelen doğal yöntemler de vardır. Nane limon, zencefil bal, ıhlamur limon, tarçınlı ballı süt gibi doğal içecekler soğuk algınlığı tedavisinde uygulanabilecek kürler arasındadır. Bebeklerde ateş ve öksürüğü gidermek için soğan suyuna bir miktar bal ekleyerek karışım sulandırılır ve bu karışım bebeklere günde 2 kez içirilir. Bu şekilde soğuk algınlığının kötü belirtileri kısa sürede ortadan kalkmış olur. Ayrıca nane limon ve ballı zencefil çayları da boğazı açacağı için öksürüğün kısa sürede geçmesini sağlayacaktır.