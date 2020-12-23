Bebeklerde Solunum Sayısı Nasıl Ölçülür? Normal Solunum Sayısı Kaç Olmalıdır?

Bebeklerde solunum sayısı aileler tarafından tespit edilebileceği gibi, çeşit sağlık kuruluşları destek talep öğren öğrenilebilir.



Bebeklerde Solunum Sayısı Nasıl Ölçülür?



Bebeğinizin nefes alış verişlerini 1 dakika boyunca gözlemleyerek, bebeğinizin solunum sayısını bulabilirsiniz. Evde bu şekilde Bebeğinizin solunum sayısını ölçebileceğimiz gibi başka sesler ya da tedaviler için başvurduğumuz sağlık kuruluşlarında da solunum sayısı ile ilgili testler yaptırabilirsiniz. Bebeğinizin hem solunum hem de akciğer fonksiyonlarının doğru çalışıp çalışmadığını çeşitli solunum testleri ile ortaya çıkarabilirsiniz. Bu testlerin belirli aralıklarla yapılması oldukça önemlidir.



Bebeklerde Normal Solunum Sayısı Kaç Olmalıdır?



Bir bebeğin 1 dakika içindeki solunum sayısı 18 ila 24 arasında değişmektedir. bu sayılar birkaç aşağıya da yukarı olabilir. Fakat ortaya anormal rakamlar çıkıyorsa, bir sağlık sorununun habercisi olabilir ve bu sebeple de acil olarak bir doktora başvurmakta fayda vardır. Bu sayı bebeklerde 18 ila 24 iken normal insanlarda 15 ila 20 arasında değişmektedir. Eğer kendi solunum sayınız bu rakamların anormal seviyede üstünde ya da altındaysa, sizde de bazı sağlık problemleri olabilir. Bu problemlerin bebeğe ne kadar yansıdığını ya da genetik olarak bir aktarım olup olmadığını öğrenmek için de düzenli aralıklarla solunum testleri yaptırmak önemlidir.



Solunum Sıkıntısı Hangi Hastalıklardan Kaynaklı Olabilir?



Solunum sıkıntıları genellikle akciğer kaynaklı hastalıklarda ve bazen de ateşli hastalıklar ya da çeşitli kalp problemleri sebebiyle ortaya çıkabilir. Bebeklerde solunum sayısının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü aslında farkında olamadığınız, kendisini belli etmeyen bir hastalık derinlerde yatıyor olabilir. Ne kadar erken teşhis konur ve ne kadar erken müdahale edilirse bu sağlık sorunlarından kaynaklanan zararların da o derece önüne geçilmiş olur.



Sonuç olarak her ihtimale karşı, bir solunum sayısı anomalisinin de, evde müdahale etmek yerine doğrudan bir sağlık kuruluşuna başvurmakta büyük fayda vardır. Bu, bebeğin ileride daha ciddi sağlık sorunları yaşamasının önüne geçilmesi demektir. Dolayısıyla bebeklerde solunum sayısı önemsenmeli ve sık sık da kontrol edilmelidir.