Bebeklerde Suçiçeği Belirtileri Nelerdir? Su Çiçeği Nasıl Belli Olur, Ne İyi Gelir?

Bebeklerde su çiçeğinin bazı belirtileri bulunmaktadır. Bebeklerin vücudunda içi su dolu sıvıların yer aldığı bazı kızarıklıklar oluşur. Bu kızarıklıkların yanı sıra yüksek ateş de görülür.

Bebeklerde Suçiçeği Belirtileri Nelerdir?

Bebeklerde su çiçeği kendini bazı belirtiler ile gösterir. Hastalığın en temel bulgusu vücutta içi su dolu bazı döküntülerin görülmesidir. Bu döküntüler başta saydam olurken hastalığın gidişatına göre iyice bulanık bir hal alabilir. Bebeklerin vücudundaki bu döküntüler yoğun bir şekilde kaşınır. Su çiçeği döküntüleri gövdede başlar. Sonrasında ise yüz ve saçlı deriye kadar ulaşabilir. Bazı bebeklerde su çiçeği döküntüsü ağız içine kadar yayılır. Bebeklerde su çiçeği ile birlikte yüksek ateş de görülmektedir.

Su Çiçeği Nasıl Belli Olur, Ne İyi Gelir?

Bebeklerde en bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi de su çiçeğidir. Kış sonu ve ilkbahar aylarında görülen su çiçeği vücutta çıkan içi sıvı dolu kabarcıklar ile kendisini belli eder. Vücut yüzeyinde çıkan bu sıvı dolu kabarcıklar su çiçeğinin en büyük kabarcıkları arasında yer alır. Aynı zamanda bebeklerde yüksek ateş de meydana gelir. Bebeklerde görülen bulgulara hastalığın tedavisi yapılır. Yüksek ateş için ateş düşürücüler kullanılmalıdır. Bebeklerin vücut yüzeyinde çıkan döküntüleri gidermek için de hekim tarafından verilen kremler kullanılabilir. Ayrıca bebeklerin hastalık sürecinde iyi bir bakıma ihtiyaçları vardır.

Su Çiçeği Geçiren Bebeklerde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Su çiçeği geçiren bebeklerde genellikle beslenme şekline çok dikkat edilmesi gerekir. Çocukluk süreci hastalığı olarak bilinen bu hastalığın daha çabuk geçmesi için C vitaminin bol alınması ve güçlü, sağlıklı bir beslenme düzeninin oluşturulması lazımdır. Bebeklerde hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra uzman bir hekim kontrolünde tedaviye geçilmelidir. Doktorun yazdığı ilaçlar mutlaka doğru bir şekilde kullanılmalıdır. Su çiçeği geçiren bebeklerin besinlerine de dikkat edilmelidir.

Bebeklerde Su Çiçeği Nasıl Geçer?

Bebeklerde su çiçeğinin geçmesi için beslenme düzenine dikkat edilmelidir. Doktor tarafından verilen ilaç ve kremler düzenli kullanılmalıdır. Yüksek ateşe bağlı olarak ortaya çıkan kaşıntı ve terlemenin geçmesi için ılık bir duş alınabilir. Kaşıntı ile bakteri enfeksiyonların meydana gelmemesi için losyon ile uygun kremler de kullanılabilir. Su çiçeği geçiren bebekler çok sıcak ve havasız ortamlarda asla tutulmamalıdır.