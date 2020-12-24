Bebeklerde Sünnet Nasıl Olur? Sünnet Sonrası Nasıl Bakım Yapılmalıdır?

Sünnet penis başını kaplayan mukozal dokunun ve deri tabakasının cerrahi işlem ile kaldırılmasıdır. Sünnet belli bir yaşa gelen erkek çocuklarda yapılan bir işlemdir. Fakat doğumdan sonra bebeklere sünnet işlemleri de uygulanmaktadır. Sünnet cerrahi prensiplere uyularak ameliyathane koşullarında deneyimli uzman ekip ile doğumdan itibaren her yaşta yapılabilmektedir.

Bebeklerde Sünnet Nasıl Olur?

Günümüzde en doğru kabul edilen uygulama bebeğin 1 aylık olduktan sonra lokal anestezi uygulanarak sünnet işleminin yaptırılmasıdır. Bebeklik dönemlerde sünnet genel anesteziye gerek duymadan uygulanmaktadır. Böylelikle sadece lokal anestezi ile kolaylıkla yapılmaktadır.

Erkek bebeklerin bebeklik döneminde sünnet olmasının pek çok avantajı bulunmaktadır. Bunlardan birisi de genel anestezi almamasıdır. Genel anestezi almadığı için aç kalınmasına da gerek duyulmamaktadır. Fakat sünnet uygulamasının hangi döneminde yapılmış olursa olsun mutlaka ameliyat ortamında yapılması gerekir. Bu şekilde enfeksiyon riski azalır iken, kanama gibi istenmeyen problemlerle de karşılaşılmaz.

Sünnet öncesinde erkek bebeklerin mutlaka uzman tarafından kontrol edilmesi gerekir. Bebeklerde eğrilik veya dönüklük gibi problemlerin erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Çünkü bu gibi sorun yaşayan bebeklerde erken dönem sünnetlik yapılmamaktadır. Fakat bebekler biraz büyüdüğü zaman, yaklaşık 6 veya 7 aylık olduğunda genel anestezi ile yapılacak düzeltici cerrahi ile hem problem çözülür hem de sünnet yapılmış olunur.

Sünnet Sonrası Bakım Nasıl Yapılmalıdır?

Sünnet sonrasında hastanede bebek hemşireleri tarafından bebeğin bakımı yapılır. Ayrıca ebeveynlere evde yapılması gereken bakımlar anlatılır. Yeni doğan bebeklerde sünnet derisi penis başına yapışık olmaktadır. Sünnet uygulaması ile bu yapışıklık giderilir. Yaklaşık olarak sünnet sonrasında 1 hafta boyunca kremler sünnetli bölgeye düzenli olarak sürülmelidir. Ayrıca sünnet sonrası hemen banyonun yaptırılmaması gerekir.

Yeni Doğan Sünneti Kimlere Uygulanmaz?

Bebeklerde doğuştan penis anomalisi bulunuyor ise ileride sünnet derisi onarım için kullanılabileceği için yeni doğan sünnetinin yapılmaması gerekir. Bunun dışında erken doğan bebeklerde, doğumsal bir hastalığı olan bebeklerde veya ailede kan hastalığı olan bebeklerde sünnet uygulaması yapılmamaktadır.

Sünnet Sonrası Hangi Durumlarda Doktora Başvurulmalıdır?

Sünnet sonrasında doktor ve hemşirelerin belirttiği gibi bakımın düzenli yapılması gerekir. Fakat bazı durumlarda mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Bu durumlar şunlardır:

- Dikiş bölgesinde sürekli kanama var ise,

- Bebekler idrar yaparken zorlanıyor ve ağlıyor ise,

- Sünnetli bölgede fazla şişme ve renk değişikliği var ise sünneti gerçekleştiren doktora mutlaka danışılması gerekir.