Bebeklerde Terleme Ve İshal Neden Olur, Neyin Belirtisidir? Terleme Nasıl Önlenir?

Özellikle yaz ayları olduğu zaman terleme bebeklerde çok sık yaşanan durumlardan biridir. Baş bölgesi, sırt ve ense kısımlarında meydana gelen terlemenin yanı sıra, ishal çok daha ciddi durumların belirtisi olarak öne çıkıyor.



Bebeklerde Terleme ve İshal Neden Olur?



Çocuklarda terleme ve ishal bir arada söz konusu olduğunda, bu durum daha çok ishal ile meydana gelen sorunları teşkil eder. Özellikle kramplar, mide bulantısı, kusma ya da dehidrasyon gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkar. Eğer erken dönemde önlem alınmaz ise ciddi sorunlar ile karşı karşıya bırakabilir. Zeliha bunun sağlık konusunda önemli anlamda birtakım nedenleri vardır.



- Bakteriyel enfeksiyonlar

- Bazı gıdalara karşı hassasiyet

- Viral birtakım enfeksiyonlar

- Su ya da yiyecek ile beraber vücuda giren parazitler

- Bazı ilaçlara verilen reaksiyonlar

- İnflamatuar bağırsak hastalığı



Benzeri durumlarla bebeklerde ishal ile beraber terleme sorunları meydana gelebilmektedir.



Bebeklerde Terleme ve İshal Neyin Belirtisidir?



Bebeklerde terleme ile ishal söz konusu olduğunda belli başlı bazı ciddi sorunların belirtisi olabilir. Özellikle enfeksiyon ile beraber farklı organlardaki hastalıklar ön plana çıkar. Yani parazitler ve enfeksiyonlar ile beraber birçok hastalığın belirtisi olarak öncü bir belirtidir. Böyle durumlarda yapılması gereken hemen uzman bir doktora gitmek ve teşhis eşliğinde tetkik üzerinden tedavi yöntemlerinin ele alınmasıdır.



Bebeklerde Terleme Nasıl Önlenir?



Bebeklerde terleme eğer ciddi bir hastalık teşkil etmiyor ise birtakım yöntemler üzerinden önlenebilir.



- Baharatlı ya da alerjik bir takım gıdalar kesilmelidir.

- Pamuklu giysiler tercih edilmelidir.

- Ev ortamında 23 dereceden daha düşük ısılar tercih edilmelidir.

- Belirli aralıklarla duş yaptırılmalıdır.



Bu ve benzeri önlemler ile beraber bebeklerde terleme sorununu önemli oranda azaltmak mümkün. Fakat terleme ile birlikte ishal söz konusu ise, o vakit mutlaka en yakın zamanda doktora gitmek önemli husustur. Çünkü bireysel olarak geçmeyecek birtakım hastalık ve enfeksiyonları meydana gelmesi söz konusu olur.



Bebeklerde İshal ve Terlemenin Belirtileri



Öncelikle karın ağrısı ile başlayan durum daha sonra İshal ve terleme ile beraber meydana gelir. Bu bağlamda ateş, kusma, bulantı, iştah kaybı ya da kilo kaybı ile beraber susuzluk gibi birçok durum ishal ve terlemenin belirtileridir.