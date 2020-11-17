Bebeklerde tuvalet eğitimi için ne zaman ve nasıl başlanmalıdır? Eğitim kaç gün sürer?

Bebeğinizin işaretini bekleyin

Aslında onlar bize yavaş yavaş bezden bıktıklarını ima ediyorlar ve “Haydi bana yardım et!” diyorlar. Nasıl mı?

Bezi onu rahatsız etmeye başlamış olabilir. Sürekli bezini çekmeye, çıkarmaya çalışıyor olabilir.

Çiş yaparken yaptığını söylüyor olabilir.

Kakasını yaparken artık kenarlara, köşelere saklanmaya başlamış olabilir.

Tüm bunları yaparken de kendini ifade ediyor ve rahatsız olduğunu söylüyor olabilir.

Tuvalet eğitimine ne zaman başlamalıyım?

Bebeklerde tuvalet eğitimi için uzmanların önerdiği yaş aralığı 18-24 ay arası olan dönem. Tabii her bir çocuğunu gelişimi ve kişisel özellikleri farklı olduğu için bu sürelerde değişiklik olabilir.

Tuvalet eğitimine başlayan ebeveynler için önemli tüyolar

Öncelikle anahtar kelimeniz sabır. Bu süreç bebeğiniz için hem zor hem de önemli. Bu yüzden ona sonsuz sabır göstermeli ve ihtiyaç duyduğu şefkati göstermelisiniz.

Her çocuğun gelişimi farklıdır. Eğer bebeğiniz eğitime yanaşmıyorsa sakın zorlamayın. Eğitime ara verip bir süre sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Tuvalet eğitimi vermeden önce bu konuyla ilgili kitaplar okuyabilirsiniz.

Siz kitap okudunuz ama o? Ona da büyük resimli ve tuvalet eğitimini anlatan kitaplar ya da eğitim kartları alabilirsiniz. Bu kitapları ona okuyup, kartlarla oyunlar oynayabilirsiniz.

İlk planda lazımlığını yakında, görebileceği yerlere koyabilirsiniz. İlerleyen dönemde ise lazımlığı tuvalette olmalı tabii ki.

Lazımlık yerine klozete koyabileceğiniz çocuk adaptörlerinden alabilir ya da ikili klozet kapaklarından edinebilirsiniz

Klozete rahat çıkabilmesi için ona küçük bir basamak alabilir, klozetin önüne koyabilirsiniz.

Tuvalet rutinini öğrenmesi için onu yanınızda götürebilir; sifon çekme, tuvalet kağıdını çöpe atma, el yıkama adımlarını gösterebilirsiniz.

Tuvalet eğitiminde bu hatayı yapmayın!

Bezi bıraktıktan sonra takmamanız çok önemli. Sabah çıkarıp uykuda takmak onun kafasını karıştıracaktır. Bunun yerine yatağına su geçirmez çarşaflardan takabilir ve gece iki saatte bir kaldırıp tuvalete götürebilirsiniz. Bu süreç sizin için yorucu olsa da ilerleyen dönemde rahat etmenizi sağlayacaktır.

Tuvalet eğitiminde bir yöntem: Üç gün kuralı

Tuvalet eğitimi sürecinde kendi yönteminizi kullanabilirsiniz. Bunun dışında üç gün kuralı adlı yöntem de oldukça sık tercih edilen bir yöntem. Bu yönteme göre üç gün boyunca belirli kurallara uyuluyor ve çoğunlukla başarıya ulaşılıyor.

1. Gün: ilk gün bebeğin alışkın olduğu bez yerine sızdıran ve ıslaklığı hissedeceği bir bez takmalısınız. Islaklığı hissedecek ve bu ona bir uyarı olacaktır. Böylece çişini tutmayı aslında kaslarını kontrol etmeyi öğrenmeye teşvik edilecektir.

2. Gün: Bezsiz özgürlük başlasın! Ona öneride bulunun ve “İstersen bezini çıkaralım artık!” deyin. Bez yerine üzerinde sevdiği karakterler olan bir külot giydirin. Böylece itiraz etmesini engelleyebilirsiniz. Külot ıslandığında ise yine rahatsız olacak ve bir sonraki denemede çişini tutmak için çaba sarf edecektir.

3. Gün: Bu son gün onun çözüm bulma günü aslında. Bu süreçte ya sizden yardım isteyecek ya da lazımlığına oturma girişiminde bulunacaktır. Bunları yapmıyorsa siz ona yardımcı olabilir e tuvalete gitmesini önerebilirsiniz.