Bebeklerde Tuvalet Eğitimi İçin Ne Zaman Ve Nasıl Başlanmalıdır? Eğitim Kaç Gün Sürer?

Tuvalet eğitimi, bebeğin ebeveynlerinin yardımına ve hatırlatmasına gereksinim duymadan, tek başına bir beceriyi elde etmesi olarak tanımlanabilir. Bu eğitim, bebeğin başta hiç tanımadığı ve bilmediği bu esrarengiz süreci tanımasını ve kontrol etmesini sağlayacaktır. Tuvalet eğitimi, çocukların kaygı ve korku seviyesini azalttığı gibi, aynı zamanda kendi başına bir şey başarma ve birey olma değerlerini de güçlendirecektir.

Bebeklerde Tuvalet Eğitimi İçin Ne Zaman ve Nasıl Başlanmalıdır?

Bebeğiniz, aşağıda yer alan talimatları anlayabiliyorsa, bebeklerde tuvalet eğitimi sürecine başlanması uygun olacaktır.

- Bebeğiniz, idrarının büyük bir bölümünü tek seferde yapabiliyorsa,

- 3 veya 4 saat boyunca kuru kalabilmeyi başarıyorsa,

- Yürüyebiliyorsa,

- Tuvalet alışkanlıkları hakkında merak ediyor, soru soruyor ve sizi gözlemliyorsa,

- Pantolonunu kendisi indirip kaldırabiliyorsa,

- 2 ila 5 dakika boyunca, belli bir pozisyonda oturabiliyorsa,

- Tuvaleti kendi kullanmak istiyor aynı zamanda korkmuyorsa,

- Islak veya pis bir bezle dolaşmaktan rahatsızlık duyuyorsa tuvalet eğitimine başlanabilir.

Bebeklerde Tuvalet Eğitimine Nasıl Başlanmalıdır?

- Bebeği tuvalet eğitimine hazırlamak için, ilgisini çekecek iç çamaşırlarını birlikte seçin ve iç çamaşırı kullanmak için yeterince büyüdüğünü vurgulayın.

- Bebeğin tuvaleti nasıl kullanacağına dair rol model olarak, onun güven kazanmasına yardımcı olun.

- Çocukla birlikte, klozetin üzerine konulan ve özellikle klozete benzeyen lazımlık seçimini yapın.

- Eğitim sürecinde, onu teşvik etmek ve heveslendirmek için, verilecek ödülü belirleyin. Bu ödüller, maddi değeri olmayan, renkli yapıştırmalar olabilir.

- Bebeğin bezini çıkarın ve 2 veya 3 saatte bir tuvalete götürün. 5-5 dakika klozette oturmasına izin verin.

- Bebek tuvaletini yaptığında, mutlaka onu hediye ile ödüllendirin. Eğer altına kaçırırsa, asla kızmayın ve ceza vermeyin, sadece nötr davranarak anlamasını sağlayın.

- Bebeğin tuvalet eğitimi boyunca, asla bezi geri takmayın. Bu sebeple, eğitimin ilk günlerinde sık sık dışarı çıkmamak gerekir.

- Bebeğe yatmadan önce fazla miktarda sıvı verilmemeli, 1 veya 2 saate bir tuvalete götürülmelidir.

Eğitim Kaç Gün Sürer?

Tuvalet eğitimi, 3 ile 6 ay arasında etkili bir şekilde sonuç alınmaktadır.

Bebeklerde Tuvalet Eğitimi İçin, Lazımlık mı, Klozet mi Kullanmak Gerekir?

Bebek hangisinde rahat edebiliyorsa, onu kullanmasını sağlamak gerekir. Tuvaletini yaparken özellikle ayaklarının yere değmesi, çocuklarda daha rahat kaka yapmayı sağlar. Bu sebeple, klozet kapağı kullanılacaksa, ayaklarının altına bir tabure konulabilir.