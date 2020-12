Bebekler genelde gece gündüz ayrımları yapmadıkları sebebi ile gündüzleri geceye oran ile daha da uzun uyuyabilirler. Bu dönem anne ve ya babalar sakin olmalıdır. Ayrıca bebeğinin uykusunun düzeleceği unutulmamalıdır.



Bebeklerde Uyku Düzeni Ne Zaman Başlar ve Ne Zaman Oturmuş Olur?



Bebeklerde uyku düzeni genel olarak 6 hafta ya da 8 haftayı tamamladıktan sonrasında geceleri daha uzun bir şekilde olarak bebekler uyumaya başlayacaktır. Her bebeğin düzeni farklı bir şekilde işlemektedir. Kimi bebekler geceleri rahat bir şekilde uyurken kimi bebek ise 12 ay boyunca her zaman geceleri sık bir şekilde uyanabilir.



İlk olarak 6 hafta ile 8 hafta arasında bebekler 2 saatten daha fazla uyanık kalmayabilir. Bebekleri uyutmamak için diretmemek gereklidir. Çünkü ilerde uykuya geçişleri zorlamaktadır. 3 ay ile 6 ay arasında ortalama olarak 15 saatlik uyku uyurlar. Bu 15 saatin yaklaşık 10 saati gece olur iken 5 saati gündüz şeklinde olmaktadır.



Bu dönemlerde bebeğinize uyku eğitimleri verebilirsiniz. Bebeği yatağına yatırıp ninni söylenir ise bebekler uykuya alışmaya başlayacaktır. 6 ile 9 ay arası olan bebeğin günlük uyku süreleri 13 saat kadar olmaktadır. Geceleri 7 saat ile 8 saat kadar da uyuyabilirler.



Bebek Uykuya Nasıl Hazırlanır?



İlk olarak bebekler uykuya hazırlanır iken bebeğe en yakın olan rahat kıyafetler giydirilir.

Ardından ılık duş sonrasında bebek için rahatlatıcı olan yağlar sürülür.

Bebeklerin altı sık sık değiştirilmelidir.

Bebeklerin vücuduna da sık sık masaj yapılmalıdır. Böylece bebekler uykuya hazırlanmış olur.



Bebekler Nasıl Uyutulmalıdır?



Günümüzde bebekleri emzirerek ve ya sallayarak uyutmak onların bu duruma alışmasını sağlar. Bebekler her uykuya geçişlerinde bunu ister. Bazı bebekler uykuları geldiği zaman kulağına dokunur bazı bebekler ise burnuna dokunup annelere bu mesajları verir.



Bebeğinizin uykusu geldiği zaman yatağına yatırın ve de başucunda bebeğinizin uyumasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde rutin bir uyuma düzeni oluşturduğunuz zaman bebeğinizin uykuya dalış süresi de daha hızlanacak ve ya bebekler yatağına yattığında zaman içinde kendisi uyuyacaktır. Buna ek olarak bebeğin yatağının annelere yakın olması da daha doğru olur. Bebek bu şekilde kendini daha güvende hisseder iken bebeğin ihtiyaçlarını da karşılamak yakından daha da kolaylaşmış olur.